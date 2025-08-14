Трамп после саммита на Аляске хочет провести встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами накануне вылета на Аляску заявил, что вслед за саммитом с президентом Владимиром Путиным на Аляске хочет организовать отдельную встречу с участием своего российского коллеги, Владимира Зеленского и представителей некоторых европейских стран.

"У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, Зеленским, мной и, возможно, кем-то из европейских лидеров", — приводит его слова РИА Новости.

При этом Трамп выразил мнение, что его встреча с российским лидером "пройдет хорошо".

Как уточнял помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила его без комментария, предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.

