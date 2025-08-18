Венгрия обвинила Украину в приостановке поставок нефти из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в атаке на нефтепровод, заявив, что она привела к приостановке поставок нефти в его страну.

«Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — написал он в соцсети X. Министр не уточнил, когда именно и в каком месте произошла атака, пишет РБК.

Сославшись на замминистра энергетики России Павла Сорокина, Сийярто добавил, что специалисты работают над «скорейшим восстановлением трансформаторной станции», необходимой для работы трубопровода, но когда возобновятся поставки, пока неясно.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Украина нанесла удар по объекту на трубопроводе «Дружба» в Брянской области в ночь на 13 августа. Накануне днем губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали топливный объект в Унечском районе при помощи HIMARS и дронов, но не уточнял, связан ли он с «Дружбой».

  5. 18.08.2025, 14:51
    Гость: Авоська

    Ну так останови поставку электроэнергии на юкрейн.
    Сколько раз уже грозился ввести эту санкцию.

