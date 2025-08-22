Опубликовано фото подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
В сети опубликована фотография украинца, задержанного по подозрению в подрыве «Северных потоков» в 2022 г. Ее приводит издание Open.
На фотографии, представленной в материале издания, – 49-летний Сергей Кузнецов, бывший капитан украинской армии, ранее служивший в службе безопасности Украины (СБУ).
«Он был не рядовым солдатом, а агентом, которому предстояло координировать то, что немецкие следователи называют “одной из самых дерзких миссий конфликта”. План даже имел кодовое название: операция “Диаметр”», – цитируют публикацию «Ведомости».
Мужчину задержали на основании европейского ордера на арест в ночь на 21 августа в Италии, передавал Der Spiegel со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже».
26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока – 1», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.
Российская сторона считает, что подрыв организовал Вашингтон при администрации экс-президента США Джо Байдена. В мае 2025 г. президент США Дональд Трамп заявил, что и без расследования может сказать, кто причастен к взрыву «Северного потока»: «Я думаю, многие знают, кто взорвал».
Этот украинец - максимум стрелочник, не больше. А найти надо настоящих виновников, заставить их отвечать и оплатить весь ущерб. А в Европе наоборот, делают всё чтобы скрыть и отмазать от наказания настоящих виновников.
"Российская сторона считает, что подрыв организовал Вашингтон при администрации экс-президента США Джо Байдена."
А что там считать то? Если в самих США спустя пол года провели своё журналистское расследование и всю последовательность событий вычислили. На пресловутой яхте Andromeda нельзя было две тонны взрывчатки за раз провести. Это четырёх местная крохотная яхточка размером чуть меньше автобуса. Плюс пловцы, вспомогательные людишки, оборудование аквалангов, и куда две тонны ВВ они распихивали там? Откуда брали десятки тонн взрывчатки для теракта? При маниакальности в ЕС на тему безопасности, власти трёх стран (Дания, Германия, Швеция) спокойно наблюдали как на некой яхте некие людишки в аквалангах куда то возят тоннами взрывчатку? Если на яхте за раз нельзя было провести две тонны ВВ (именно столько было заложено на каждой точке подрыва) то яхта должна была совершать постоянные рейсы на склад ВВ?
В германии бывшие военные эксперты по подводным погружениям назвали это нереальным. Глубина 80 метров, мутная холодная вода, сильное течение.
"Для маскировки выбор ‘Андромеды’ — неплохая идея. Но с военной точки зрения такое судно для такой миссии использовать нельзя, тем более в месте сильных течений и постоянного меняющегося ветра. Интерсено то, что в Германии яхту тут же подняли и спрятали на военной базе, и там в тиши были обнаружены следы взрывчатки, и только почему то на обеденном столике!
Вся история с яхтой и Киевом- маскировка того, что теракт был устроен военными НАТО.
Тут Китай типа фильм выложил с подробнейшим объяснением кто, как и зачем это сделал. Там 20 дней кружили пендосы и сувенирный флот НАТО. Ага, а потом сбросили хихила и он горящим пуканом трубы прожег, точно. Главное - верьте в это!
Это самый результативный подрыв в Истории человечества.Ящик взрывчатки - и сотни МИЛЛИАРДОВ,а мало и не триллионов долларов на воздуси,и в прямом и в переносном смысле ...