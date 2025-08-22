Опубликовано фото подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

12:18 22.08.2025

В сети опубликована фотография украинца, задержанного по подозрению в подрыве «Северных потоков» в 2022 г. Ее приводит издание Open.

На фотографии, представленной в материале издания, – 49-летний Сергей Кузнецов, бывший капитан украинской армии, ранее служивший в службе безопасности Украины (СБУ).

«Он был не рядовым солдатом, а агентом, которому предстояло координировать то, что немецкие следователи называют “одной из самых дерзких миссий конфликта”. План даже имел кодовое название: операция “Диаметр”», – цитируют публикацию «Ведомости».

Мужчину задержали на основании европейского ордера на арест в ночь на 21 августа в Италии, передавал Der Spiegel со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже».

26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока – 1», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.

Российская сторона считает, что подрыв организовал Вашингтон при администрации экс-президента США Джо Байдена. В мае 2025 г. президент США Дональд Трамп заявил, что и без расследования может сказать, кто причастен к взрыву «Северного потока»: «Я думаю, многие знают, кто взорвал».