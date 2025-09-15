Нетаньяху отказал в неприкосновенности странам, укрывающим террористов

17:59 15.09.2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государства, предоставляющие убежище террористам, теряют право на неприкосновенность своего суверенитета. Так он прокомментировал авиаудар израильских ВВС по Дохе, целью которого, по утверждению Тель-Авива, было устранение высшего руководства ХАМАС, пишет ТАСС.

На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим с визитом в Израиль, Нетаньяху сравнил действия своей страны с американской кампанией в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. По его словам, критику в адрес Израиля можно назвать «огромным цинизмом и лицемерием», поскольку аналогичные шаги США не вызвали осуждения.

Израильский премьер напомнил о резолюции 1373 Совбеза ООН, принятой после атак 11 сентября, которая запрещает государствам укрывать террористов. «У вас нет такого суверенитета, когда вы фактически предоставляете базу террористам. Любая страна имеет право защищаться за пределами своих границ от тех, кто угрожает ее гражданам», — подчеркнул он.

Говоря о результатах удара по катарской столице, Нетаньяху отметил, что данные все еще уточняются, однако назвал операцию не провалом, а «сигналом» для радикалов о том, что Израиль готов преследовать их по всему миру.

Напомним, 9 сентября ВВС Израиля атаковали резиденцию ХАМАС в Дохе. По версии катарской стороны, погиб сотрудник сил безопасности, несколько человек получили ранения. ХАМАС сообщил о гибели пяти своих членов, в том числе сына одного из лидеров движения в Газе Халиля аль-Хейи. Информация о потерях среди переговорной делегации организации была опровергнута.