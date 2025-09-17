Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией

Тбилиси полностью погасил исторический внешний долг перед Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Грузии.

В феврале задолженность перед Россией снизилась с семи миллионов 870 тысяч долларов до трех миллионов 997 тысяч. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на прошлый месяц там стоит прочерк.

По данным бизнес-агентства BMG, это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который реструктурировали в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом. Сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999-го, проценты, которые накопились за долги с 1999 по май 2004-го, и задолженность, которую следовало погасить с 2004 по 2006 год. Общий размер превысил 225 миллионов.

Помимо России, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану.

Минфин республики добавил, что размер госдолга Грузии по итогам августа составил более десяти миллиардов долларов. Больше всех страна должна Франции — более 850 миллионов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2025, 19:08
    Гость: Цари Русью правили из Сарая

    Крепостное рабство существует 800 лет, и до сих пор старается сохраниться как минимум на зонах.

  2. 17.09.2025, 18:49
    Гость: Старый

    А где оно, это крепостное рабство, не существовало, ась? Смотрю на табличку и вижу, что и отменили его в РИ не самыми последними. В чём суть наезда?

  3. 17.09.2025, 18:47
    Гость: Старый

    Нищеброды, нищеброды, а я маленький такой... Что ЕС, что все эти грызуны и поленья, одно слово - нищеброды. А гнут из себя минимум Властелинов Галактики.

  5. 17.09.2025, 16:47
    Гость: гость

    Крепостное право не совсем то, чему нас учили коммунияки в школе. И появилось оно не просто так. И совсем не как форма закрепощения-порабощения. Это была форма реакции на расползание населения ведущего к деградации сельского хозяйства и краху государства, когда нельзя было мобилизовать ресурсы на содержание той же Армии. Паспортный режим СССР - это аналогичная мера, хоть и не сравнимая. Но идея в корне та же.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Жить вечно. А зачем? К разговорам о бессмертии
Народ с ума сойдёт от этой правды! Чиновники обязаны публиковать свои декларации
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
Торжество православия или запрос на реабилитацию русского начала?
Избранное
Lumen, 26 и 27 марта, «ГлавКлуб»
«Твердый воздух» защитил от поцелуев и нашел ключ для входа вечность
Четыре любви Владимира Высоцкого
Сказки Черного Города «Том IV. Зона отчуждения»
Аборт мозга «Акустика. Москва 23.03.2023» (компакт-кассета)
«Ключевая», 16 ноября, «16 Тонн»
Басист «СерьГи» спел на свой юбилей болгарскую песню про бабу-дуру
Владимир Селиванов, 1 декабря «Алиби»
MISHA MAR «СеЛяВи» (интернет-сингл)
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
Питьевая щелочная вода — насколько благотворно ее влияние на организм? Обзор литературы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации