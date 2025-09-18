Трамп объявил о признании движения «Антифа» террористической организацией

08:34 18.09.2025

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении официально признать антифашистское движение «Антифа» террористической организацией. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить нашим патриотам, что признаю „Антифа“ — опасное, радикальное и разрушительное движение — крупной террористической организацией», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также пригрозил началом расследований в отношении лиц и структур, финансирующих антифашистов.

Впервые о планах признать «Антифа» террористической организацией Трамп заявил еще в 2020 году на фоне массовых протестов после смерти Джорджа Флойда. Похожие заявления он делал и в 2019 году, когда в Портленде проходили акции с участием ультраправых и антифашистов.

Обострение риторики нынешнего президента связано с убийством его сторонника Чарли Кирка, погибшего 10 сентября после вооруженного нападения во время публичных дебатов. На гильзах, найденных на месте преступления, были обнаружены надписи с политическими лозунгами, среди которых фраза «Bella Ciao» и антифашистские символы.

В преступлении обвиняется 22-летний Тайлер Робинсон, добровольно явившийся в полицию.

«Антифа» представляет собой децентрализованное объединение активистов и сообществ, действующих в разных регионах США. Его сторонники позиционируют себя как борцов с фашизмом, расизмом, ультраправыми движениями и неонацизмом, прибегая к прямым акциям — от протестов до контрдемонстраций.