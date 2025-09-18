Трамп объявил о признании движения «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении официально признать антифашистское движение «Антифа» террористической организацией. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить нашим патриотам, что признаю „Антифа“ — опасное, радикальное и разрушительное движение — крупной террористической организацией», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также пригрозил началом расследований в отношении лиц и структур, финансирующих антифашистов.

Впервые о планах признать «Антифа» террористической организацией Трамп заявил еще в 2020 году на фоне массовых протестов после смерти Джорджа Флойда. Похожие заявления он делал и в 2019 году, когда в Портленде проходили акции с участием ультраправых и антифашистов.

Обострение риторики нынешнего президента связано с убийством его сторонника Чарли Кирка, погибшего 10 сентября после вооруженного нападения во время публичных дебатов. На гильзах, найденных на месте преступления, были обнаружены надписи с политическими лозунгами, среди которых фраза «Bella Ciao» и антифашистские символы.

В преступлении обвиняется 22-летний Тайлер Робинсон, добровольно явившийся в полицию.

«Антифа» представляет собой децентрализованное объединение активистов и сообществ, действующих в разных регионах США. Его сторонники позиционируют себя как борцов с фашизмом, расизмом, ультраправыми движениями и неонацизмом, прибегая к прямым акциям — от протестов до контрдемонстраций.

  1. 18.09.2025, 17:18
    Гость: А

    кито финансирует и рукой водит эту шебутную гоп-кампанию? Он тоже получит паганяло "террорист"? А насколько я помню из газет 70-х это Сорос! Трамп обещает раздавить этого Кащея бессмертного...

  2. 18.09.2025, 16:05
    Гость: если

    трамп объявлет награду за убийство президента суверенной страны (Венесуэла), то он сам кто?

  3. 18.09.2025, 15:14
    Гость: Имрек

    При "клятом совке" само слово деликатесы имело достаточно саркастический смысл, ибо строители коммунизма в таковых не нуждались. Разве что слуги народные. И чем плоха индейка? Подагры не будет. И когда это на Руси практиковалось социальное равенство, ась?

  5. 18.09.2025, 15:07
    Гость: Насмешил

    Статус иноагента существует в США с тридцатых годов прошлого века, уже сто лет.

