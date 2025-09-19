08:18 19.09.2025

Украинский Центр по противодействию коррупции обнародовал данные о зарубежных активах семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывшего министра обороны Рустема Умерова. По информации организации, родственникам политика принадлежат восемь объектов элитной недвижимости в США, включая три квартиры во Флориде, одну в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами.

Согласно официальным декларациям, супруга Умерова Лейля с октября 2019 года арендует квартиру во Флориде площадью более 137 квадратных метров, которой пользуются также сам чиновник и его трое детей. Она также зарегистрирована в другой квартире в том же штате площадью 134,5 кв. м. В документах упоминается и недвижимость, оформленная на отца политика Энвера Умерова, а также брата экс-министра обороны Аслана Омера Киримлы.

Расследование в отношении Умерова Центр начал в начале 2025 года. На публикацию уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что подобные факты «показывают, на что именно уходят деньги, выделенные на защиту Европы».

Украинская организация «Центр противодействия коррупции» была основана в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и активистом Виталием Шабуниным. В начале 2025 года украинские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует проверить деятельность центра из-за возможного влияния американских демократов на судебные и правоохранительные органы Украины.

В июле Верховная рада одобрила закон, сокращавший полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пользу генерального прокурора, назначаемого президентом. Документ сразу подписал Владимир Зеленский. Это вызвало резонанс: ряд международных изданий назвали решение «ошибкой», ограничивающей независимость антикоррупционных структур. Впоследствии их полномочия были восстановлены.