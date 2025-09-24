Макрон описал, как НАТО следует отвечать на «провокации» России

НАТО необходимо действовать «на шаг впереди» в случае «новых провокаций» России на границах стран — членов альянса, но не открывать огонь, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Это означает, что, если кто-то снова вас провоцирует, нужно реагировать чуть более решительно», — цитирует его РБК.

По его словам, Европа перед лицом этих «испытаний» со стороны России не будет открывать огонь. «Важно показать Москве, что мы знаем, как защитить Украину, и продолжать защищать наше воздушное пространство. Мы не можем допустить укоренения идеи о том, что Польша, Эстония или Румыния находятся в слабой позиции, ведь на очереди Германия, а затем Франция», — сказал французский лидер.

В последних заявлениях президента США Дональда Трампа, который похвалил украинскую армию, а также сказал, что НАТО следует сбивать российские истребители, нарушающие границы стран альянса, Макрон увидел «новый подход».

«Они [США] видят способность украинской армии к сопротивлению и нашу коллективную способность сделать ещё больше. И я думаю, что это очень важно, поскольку Соединённые Штаты Америки являются важнейшим поставщиком оборонительного и наступательного вооружения», — заключил французский президент.

