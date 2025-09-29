Партия Санду лидирует на выборах в Молдавии
Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила подсчет голосов внутри страны: правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Майей Санду, набрала 44,13%, а оппозиционные силы суммарно получили около 49,5%, пишет РБК. Однако, окончательные итоги будут определены после подсчета бюллетеней за границей, где обработка еще продолжается.
По состоянию на утро 29 сентября обработано 98,5% протоколов. PAS уверенно удерживает лидерство с 49,71% голосов. На втором месте идет «Патриотический избирательный блок» во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, выступающим за сближение с Россией, — у него 24,44%. В парламент также проходят проевропейская коалиция «Альтернатива» (8,04%), «Наша партия» Ренато Усатого (6,25%) и партия «Демократия дома» (5,66%).
За пределами страны голоса распределяются иначе: большинство участников выборов в России (67,44%) и Белоруссии (53,19%) поддержали «Патриотический блок». В то же время в странах Евросоюза, Казахстане, Индии, Китае и Японии значительное преимущество получает PAS.
По предварительным расчетам, в 101-местном парламенте правящая партия может занять около 54 мест, оппозиционный блок — 27, «Альтернатива» восемь, а «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть.
Игорь Додон уже обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозицию выйти на митинг у здания парламента в Кишиневе 29 сентября. Майя Санду, в свою очередь, заявила о возможном вмешательстве и не исключила пересмотра итогов голосования.
молдова
население: 2 389 тыс.
площадь: 33 846 кв. км.
(площадь истонии 45 335 кв. км.)
Евроколхозников, которые производят продовольствие в ЕС - 1-2% от всех граждан а вот едят все.
Конечно евроколхозникам не нравится более дешёвое зерно, яйца, масло и т.д.
Но это переходный этап - наши пахари пересмотрят свои севообороты и будут производить другое. Всё это уже было.
Когда в ЕС принимали всю Восточную Европу - тоже западноевропейские колхозники возмущались.
Не боись - будет Украине в ЕС здорово а нам с ними уже сейчас лучше.
Напротив моей мастерской года два назад открылся магазин с украинскими продуктами - не протолкнёшься - сначала только Украинцы а теперь все подряд ходят.
Почти все таксисты в столице - Украинцы, треть кассирш в магазинах тоже, есть врачи, инженеры.
Цены наёмного жилья из-за Украинцев подскочили вверх. Только в моём доме 6-8 семей.
Это намного лучше ваших таджиков.
Да, мы такие
Смотри ка! В своей русофобии ты пробиваешь дно за дном!
От всей души желаю тебе (лично), и жителям твоей страны все те "многие выгоды".
Но ведь на вопрос, действительно ли тебе нравится итог твоей пропаганды, ты ответить боишься.