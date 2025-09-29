Партия Санду лидирует на выборах в Молдавии

08:15 29.09.2025

Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила подсчет голосов внутри страны: правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Майей Санду, набрала 44,13%, а оппозиционные силы суммарно получили около 49,5%, пишет РБК. Однако, окончательные итоги будут определены после подсчета бюллетеней за границей, где обработка еще продолжается.

По состоянию на утро 29 сентября обработано 98,5% протоколов. PAS уверенно удерживает лидерство с 49,71% голосов. На втором месте идет «Патриотический избирательный блок» во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, выступающим за сближение с Россией, — у него 24,44%. В парламент также проходят проевропейская коалиция «Альтернатива» (8,04%), «Наша партия» Ренато Усатого (6,25%) и партия «Демократия дома» (5,66%).

За пределами страны голоса распределяются иначе: большинство участников выборов в России (67,44%) и Белоруссии (53,19%) поддержали «Патриотический блок». В то же время в странах Евросоюза, Казахстане, Индии, Китае и Японии значительное преимущество получает PAS.

По предварительным расчетам, в 101-местном парламенте правящая партия может занять около 54 мест, оппозиционный блок — 27, «Альтернатива» восемь, а «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть.

Игорь Додон уже обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозицию выйти на митинг у здания парламента в Кишиневе 29 сентября. Майя Санду, в свою очередь, заявила о возможном вмешательстве и не исключила пересмотра итогов голосования.