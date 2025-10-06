Назван вероятный приемник Трампа на посту президента США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом Республиканской партии на президентских выборах, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Если он решит баллотироваться, следующим кандидатом, вероятно, станет вице-президент Вэнс. Он мой хороший друг и прекрасно справляется со своей работой», — отметил Рубио.
По его словам, в нынешней администрации Дональда Трампа выстроено эффективное взаимодействие, что создаёт прочную основу для будущего сотрудничества. «У нас отличная команда, и мы все работаем на президента», — добавил он.
Издание The Hill ранее включило Джей Ди Вэнса в список из семи возможных преемников Трампа на выборах 2028 года. В нём также упомянут Дональд Трамп-младший.
Сам Дональд Трамп в интервью NBC подтвердил, что не намерен баллотироваться на третий срок и покинет Белый дом по завершении своего второго президентского срока.
