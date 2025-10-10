США предложили запретить китайским авиакомпаниям полёты через Россию

Американские власти рассматривают возможность запрета китайским авиакомпаниям прокладывать маршруты через российское воздушное пространство при выполнении рейсов в США и обратно. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ Минтранса США, инициатива направлена на «уравнивание условий конкуренции» между американскими и иностранными перевозчиками.

После начала конфликта на Украине США запретили своим авиакомпаниям полёты над территорией России. Однако китайские перевозчики продолжают использовать эти маршруты, что, по мнению американских компаний, создаёт для них неравные условия. Они утверждают, что вынуждены летать дольше и тратить больше топлива, теряя пассажиров и прибыль.

Ещё при администрации Джо Байдена американские авиакомпании начали активное лоббирование ограничения для иностранных перевозчиков. Запрет на использование кроссполярных маршрутов, проходящих через Арктику и Россию, вынудил их корректировать рейсы в Азию, снижать загрузку самолётов и откладывать запуск новых направлений в Мумбаи, Токио и Сеул.

Ранее из-за санкций западные страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний, а Москва в ответ запретила полёты перевозчикам из почти 40 государств, включая США.

Тем временем в Москве допускают возможность восстановления авиасообщения между Россией и США до конца 2025 года. Обсуждение этого вопроса продолжается на двусторонних переговорах, однако Вашингтон увязывает его с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине.

  1. 10.10.2025, 16:46
    Гость: Чё-то как-то мелковато

    Нужно запретить Солнцу вставать над Россией и применить к нему санкции в случае неповиновения.

  2. 10.10.2025, 16:43
    Гость: ABCD

    Глядя на карту можно понять, по какому именно направлению самый короткий маршрут из Китая в США. И это не через Атлантику.

  3. 10.10.2025, 16:42
    Гость: ABCD

    Китайцы могут ответить зеркально- запретят компаниям США то же что нибудь, увеличат для них налог, сократят число рейсов, вообще могут залочить у себя некоторые компании из США. Китай не наши соплежуйки которые боятся против США пискнуть, Китай отвечает всегда зеркально.

  4. 10.10.2025, 15:55
    Гость: ,.

    Не повторяйте глупость, лучше проверьте интернет, это не так тяжело как вам кажется.

Все комментарии (17)
