Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа.

"По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", — цитирует заявление канцелярии премьера РИА Новости.

В свою очередь, боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

Сегодня офис Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в анклаве.
 

