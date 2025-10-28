Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа.
"По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", — цитирует заявление канцелярии премьера РИА Новости.
В свою очередь, боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.
Сегодня офис Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в анклаве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разве можно о чем-то с ними договариваться.