СМИ: РФ и США тайно работают над новым планом по миру на Украине

12:11 19.11.2025

Администрация президента США Дональда Трампа тайно консультируется с Россией для разработки нового плана по прекращению конфликта на Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на официальных лиц США и России, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что план США состоит из 28 пунктов и «вдохновлен успешным стремлением президента Трампа заключить сделку в секторе Газа». Сделка включает четыре основных составляющих: установление мира в Украине, гарантии безопасности Украины и ЕС, будущие отношения США с Россией и Украиной.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил изданию, что с оптимизмом смотрит на этот план. Axios отмечает, что еще неясно, как к нему отнесутся Украина и ее европейские союзники.

18 ноября Трамп заявил, что его удивляют затянувшиеся переговоры с Москвой по разрешению конфликта на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибудет в Турцию для «активизации переговоров» с Россией и обсуждения обмена пленными, который не проводился с октября. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 19 ноября посетит Турцию для переговоров с Зеленским, писал Reuters.