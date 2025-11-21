Axios рассказал о приложении к мирному плану США
Помимо мирного плана из 28 пунктов США представили Украине дополнительный проект соглашения из трех пунктов, сообщает Axios со ссылкой на документ.
В нем говорится, что любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», на что США вместе с союзниками будут реагировать соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы, пишет РБК.
Такие гарантии безопасности будут действовать в течение 10 лет с момента заключения мирного соглашения и могут быть продлены по взаимному согласию. Подлинность документа Axios подтвердили высокопоставленный чиновник Белого дома и источник, непосредственно знакомый с ситуацией.
Высокопоставленный чиновник добавил, что предложение предстоит обсудить с европейскими партнерами и оно еще может измениться.
Как пишет Axios, в документе оставлено место для подписей представителей Украины, США, Евросоюза, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил изданию, что Москва была проинформирована о проекте, но неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись от нее.
Издание опубликовало и полный текст мирного плана США из 28 пунктов. Он полностью совпадает с тем, что вечером 20 ноября обнародовал депутат Верховной рады.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять двадцать пять, вроде подписывали соглашения со всевозможными гарантиями не так давно, все эти подписи выеденного яйца не стоят, теперешнее соглашение снова не решит проблему, это будет опять временное перемирие. Американцы уже поделили и деньги и Украину, практически не обсуждая свои хотелки ни с кем. Думают, что если вдруг, война закончится, бизнес между странами будет как раньше, не будет, возьмёт довольно много времени, чтобы зажили раны, тем более Россия уже переориентировалась на Восток, Запад ей не нужен, ну может кроме нескольких одиозных орбанов.
сколько планов у западных нацистов !
О как засуетились. Как только российские войска начинают добиваться серьезных успехов в СВО, так оне сразу мирные планы предлагают типа очередного минского соглашения. В американском плане есть пункт, который вызывает мало сказать удивление. Оне предлагают $100 млрд из замороженных российских денег за бугром отправить на восстановление юкрейн. При этом 50% прибыли идет США Остальные деньги идут на совместные американо-российские проекты.
С российской стороны можно внести предложение: замороженные активы вернуть России. Она их ВСЕ отправит на восстановление украинских земель: в Донецкой, Луганской областях и др., которые будет де-факто российскими.
Те, кто давят сейчас и проталкивают своё "не мытьём, так катаньем", используя слабость России? Или те, кто развалил Союз и довёл Россию до такой слабости?
забыл добавить . Я конечно не имею права рассуждать по этой теме по той простой причине что я на диване а не на ЛБС .