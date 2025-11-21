Axios рассказал о приложении к мирному плану США

11:14 21.11.2025

Помимо мирного плана из 28 пунктов США представили Украине дополнительный проект соглашения из трех пунктов, сообщает Axios со ссылкой на документ.

В нем говорится, что любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», на что США вместе с союзниками будут реагировать соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы, пишет РБК.

Такие гарантии безопасности будут действовать в течение 10 лет с момента заключения мирного соглашения и могут быть продлены по взаимному согласию. Подлинность документа Axios подтвердили высокопоставленный чиновник Белого дома и источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Высокопоставленный чиновник добавил, что предложение предстоит обсудить с европейскими партнерами и оно еще может измениться.

Как пишет Axios, в документе оставлено место для подписей представителей Украины, США, Евросоюза, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил изданию, что Москва была проинформирована о проекте, но неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись от нее.

Издание опубликовало и полный текст мирного плана США из 28 пунктов. Он полностью совпадает с тем, что вечером 20 ноября обнародовал депутат Верховной рады.