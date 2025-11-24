Лукашенко считает, что «тягомотина» на Украине скоро закончится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым выразил мнение, что ситуация на Украине скоро изменится.

"Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным построить высокоскоростную магистраль. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет", — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

  2. 25.11.2025, 00:16
    Гость: Даёшь Коленьку в президенты

    Мне больше нравится ролик, где Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждает внешний вид коровы.

  3. 25.11.2025, 00:06
    Гость: Галоши

    Похоже, что он сравнивает несравнимое. Кроме того, кому сейчас нужно ехать в Минск? Что там делать? Моря нет, речка - одно название. Климат скверный.

  5. 24.11.2025, 23:28
    Гость: Лукашенко тут при чём?

    Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами,=

    МЫ ПАХАЛИ, сказала муха сидя на шее у быка.

    Прямо Лукашенка кушать не может из-за Украины, а усамого падёж скота и бульбы неурожай

