Лукашенко считает, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым выразил мнение, что ситуация на Украине скоро изменится.
"Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным построить высокоскоростную магистраль. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет", — приводит слова Лукашенко РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
предателю?
Мне больше нравится ролик, где Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждает внешний вид коровы.
Похоже, что он сравнивает несравнимое. Кроме того, кому сейчас нужно ехать в Минск? Что там делать? Моря нет, речка - одно название. Климат скверный.
сам он тягамотина.
Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами,=
МЫ ПАХАЛИ, сказала муха сидя на шее у быка.
Прямо Лукашенка кушать не может из-за Украины, а усамого падёж скота и бульбы неурожай