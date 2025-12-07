Медведев счел новую нацстратегию США «попыткой разворота огромного корабля»
Обновленная Стратегия нацбезопасности США похожа "на попытку разворота огромного корабля", который долгое время шел по инерции. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Max.
"Он (новый документ - прим. ред.) больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс", - отметил Медведев, указав, что в обновленной стратегии Вашингтон впервые за много лет открыто говорит о необходимости восстановления стратегической стабильности в Евразии и налаживании отношений с Россией.
Зампред Совбеза указал, что обновленная Стратегия "примечательна реальной оценкой многих современных вызовов". Однако, по словам Медведева, преувеличивать ее значение не стоит.
"Важнее то, что в самих головах", - пояснил он, причем речь идет как о самой администрации, так и о "глубинном государстве".
Обновленная Стратегия национальной безопасности США - это сигнал о готовности к обсуждению архитектуры безопасности, счел Медведев.
"Это совсем не дружеские объятия, но довольно четкий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции (правда, новые ограничения по российской нефти означают продолжение прежнего курса)", - указал он.
Зампред Совбеза отметил, что в американском документе впервые за много лет Россия названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности. Обратил внимание Медведев и на то, что в обновленной Стратегии есть пункт об остановке расширения НАТО, а Украина в этом контексте не упоминается.
"Стратегия неожиданно рифмуется с тем, о чем мы говорим уже не один год: безопасность должна быть общей, а суверенитет государств необходимо уважать", - написал Медведев, напомнив, что Россия уже давно предлагала договариваться.
"Теперь же форточка возможностей для диалога приоткрыта", - резюмировал он.
