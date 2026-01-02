Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком

12:39 2.01.2026

Каракас готов обсуждать с Вашингтоном соглашение о борьбе с наркотрафиком и возможность американских инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор, заявил президент страны Николас Мадуров интервью журналисту Игнасио Рамонету.

"Правительство Соединенных Штатов это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы", — приводит его слова РИА Новости.

Мадуро также отметил, что если американцам нужна венесуэльская нефть, то Каракас готов к инвестициям в эту отрасль.

"Штаты должны знать, что если они хотят всеобъемлющих соглашений об экономическом развитии, они тоже могут их заключить", — добавил он.

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.

В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.