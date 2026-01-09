Axios: США и Украина согласовали мирную сделку

Коллаж © KM.RU

Администрация США и представители Киева согласовали план возможного урегулирования украинского кризиса, пишет ТАСС со ссыллкой на портал Axios.

Как сообщается, "придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ" на это предложение со стороны российского руководства.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам их двухдневных переговоров с представителями Украины и европейских стран. 

Комментарии читателей

  1. 09.01.2026, 19:24
    Гость: NYT: Украина отдала разработку месторождения лития другу Т

    Лаудеру.

    Украина отдала права на разработку крупного государственного месторождения лития инвесторам, в число которых входит миллиардер Рональд Лаудер, давний друг президента США Дональда Трампа.Известия
    Издание отмечает, что среди инвесторов – миллиардер Рональд Лаудер, друг Президента США Дональда Трампа.Татар-информ

    Другим инвестором, как отмечается, стала энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.РИА Новости
    Киев и Вашингтон 30 апреля заключили соглашение о природных ресурсах, по которому США получают приоритетное право покупать добытую продукцию.РИА Новости

  3. 09.01.2026, 18:52
    Гость: Нацбанк продолжает девальвировать гривну.

    Сегодня закрепился тренд на ее снижение к доллару и НБУ впервые в истории установил свой официальный курс выше новой психологической отметки в 43 грн/$ — а именно, на 43,0757 грн/$ на 12 января 2026 года.
    По евро официальный курс немного укрепился — с 50,1762 грн/€ до 50,1444 грн/€, и только по одной причине — из-за удешевления евровалюты в мире с 1,1676 до 1,1643 за доллар.
    На сегодняшних межбанковских торгах (Bloomberg) все сделки происходили вокруг отметки 43 грн/$: самая дешевая сделка дня — на 43,0 грн/$, самая дорогая — на 43,16 грн/$. Хотя общий спрос на валюту немного сократился со вчерашних $265,9 млн до $238,2 млн.
    За эту неделю гривна по официальному курсу потеряла к доллару 80 копеек, к евро — 57.
    Наличный курс американской валюты на максимуме достиг в кассах банков — 43,70 грн/$
    Самый дорогой наличный евро стоил в банках уже 51 грн/€ (МетаБанк), а средний диапазон на покупке/продаже оказался на 49,92-50,68 грн/€. Карточный курс на максимуме подскочил вообще до 51,10 грн/€ (Аккордбанк), а по средним значениям держался на 49,98-50,72 грн/€.
    На рынке постепенно пытаются осмыслить новую волну девальвации, и приходят к выводу, что ее не удастся обосновать ростом валютного спроса.

  5. 09.01.2026, 18:23
    Гость: ДА НЕТ, не

    скажут что Россия обманывала с мирными переговорами

    Скорее санкционно,Трамп озвереет, резервы ещё есть,
    а уж опосля "европейские контингенты."
    В интернетах пишут что фирма родственника Трампа будет ТАМ литием заниматься

Все комментарии (22)
