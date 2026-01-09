Axios: США и Украина согласовали мирную сделку
Администрация США и представители Киева согласовали план возможного урегулирования украинского кризиса, пишет ТАСС со ссыллкой на портал Axios.
Как сообщается, "придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ" на это предложение со стороны российского руководства.
Ранее стало известно, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам их двухдневных переговоров с представителями Украины и европейских стран.
Лаудеру.
Украина отдала права на разработку крупного государственного месторождения лития инвесторам, в число которых входит миллиардер Рональд Лаудер, давний друг президента США Дональда Трампа.Известия
Издание отмечает, что среди инвесторов – миллиардер Рональд Лаудер, друг Президента США Дональда Трампа.Татар-информ
Другим инвестором, как отмечается, стала энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.РИА Новости
Киев и Вашингтон 30 апреля заключили соглашение о природных ресурсах, по которому США получают приоритетное право покупать добытую продукцию.РИА Новости
