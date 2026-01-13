США вводят 25-процентные пошлины для партнеров Ирана

08:30 13.01.2026

Президент США Дональд Трамп заявил о введении торговых ограничений против государств, продолжающих экономическое сотрудничество с Ираном. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Согласно объявленным мерам, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой, будет облагаться 25-процентной пошлиной на все операции с Соединенными Штатами. Американский лидер подчеркнул, что принятое решение носит окончательный характер и не предусматривает исключений.

На фоне внешнеполитического давления внутри Ирана сохраняется напряженная социально-экономическая ситуация. В конце прошлого года в стране вспыхнули протесты, вызванные резким ослаблением риала. Девальвация национальной валюты привела к росту оптовых и розничных цен и спровоцировала нестабильность валютного курса.

С 8 января акции протеста приобрели более широкий размах. Эскалации способствовали публичные призывы Резы Пехлеви — сына последнего иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он выступил за проведение всеобщей забастовки, блокирование ключевых улиц и стратегических объектов, а также обратился к президенту США с просьбой вмешаться в ситуацию.