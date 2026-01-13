США вводят 25-процентные пошлины для партнеров Ирана

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о введении торговых ограничений против государств, продолжающих экономическое сотрудничество с Ираном. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Согласно объявленным мерам, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой, будет облагаться 25-процентной пошлиной на все операции с Соединенными Штатами. Американский лидер подчеркнул, что принятое решение носит окончательный характер и не предусматривает исключений.

На фоне внешнеполитического давления внутри Ирана сохраняется напряженная социально-экономическая ситуация. В конце прошлого года в стране вспыхнули протесты, вызванные резким ослаблением риала. Девальвация национальной валюты привела к росту оптовых и розничных цен и спровоцировала нестабильность валютного курса.

С 8 января акции протеста приобрели более широкий размах. Эскалации способствовали публичные призывы Резы Пехлеви — сына последнего иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он выступил за проведение всеобщей забастовки, блокирование ключевых улиц и стратегических объектов, а также обратился к президенту США с просьбой вмешаться в ситуацию.

  1. 13.01.2026, 16:44
    Гость: просто

    это очень похоже на начало развала СССР, а это мы никогда не забудем и не простим.

  2. 13.01.2026, 16:23
    Гость: Имрек

    США- это большой сатана, РФ- малый сатана, по иранской терминологии. Откуда, у светской, в массе своей, аудитории, такая любовь к режиму аятолл? Достаточно много общался с иранцами в разные годы, но никогда не слышал ни одного доброго слова в адрес их религиозных лидеров.

