Трамп объявил о создании Совета мира для восстановления сектора Газа

11:34 16.01.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован, сообщает "Интерфакс".

"Для меня большая честь объявить, что Совет мира сформирован. Состав членов Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо и где-либо созданный", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп может предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и лидерам ряда других союзных стран места в Совете мира, который будет управлять сектором Газа.

Согласно публикации, ожидается, что в ближайшие дни в совет войдут лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции.