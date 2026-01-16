Трамп объявил о создании Совета мира для восстановления сектора Газа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован, сообщает "Интерфакс".
"Для меня большая честь объявить, что Совет мира сформирован. Состав членов Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо и где-либо созданный", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп может предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и лидерам ряда других союзных стран места в Совете мира, который будет управлять сектором Газа.
Согласно публикации, ожидается, что в ближайшие дни в совет войдут лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции.
это величайший и самый престижный Совет, когда-либо и где-либо созданный"
Ай лак ИТ !!!Куда там Чингис-Хану :))
что бомбить ..
Дурак думкою богат и этот "Совет мира" испустит дух после первой хе атаки Ирана на Израиль и на американские военные базы на БВ в случае новой агрессии США и Израиля на Иран. Арабов палестинцев еще миллионы хотя израильский геноцид уже убил их почти 2 миллиона граждан Сектора Газа и они обязательно будут бороться за свою независимость.