В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов

Власти Саудовской Аравии ввели паспорта для местной популяции верблюдов. О нововведении сообщило министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.

Документ, представленный заместителем министра, призван повысить эффективность отрасли и сформировать единую базу данных. Паспорт будет фиксировать ключевые сведения, такие как информация о самом животном, его породе и владельце.

Особое внимание уделено ветеринарному блоку, включая подробную карту вакцинации и медицинских процедур. Таким образом, система позволит вести полноценную «медкнижку» каждого верблюда, упрощая контроль за распространением инфекций и состоянием поголовья.

Одновременно, систематизируя данные о животных и их хозяевах, нововведение должно облегчить подтверждение права собственности, а также повысить точность селекционной работы, помогая заводчикам эффективнее выстраивать племенные программы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (8)
Выбор читателей
© KM.RU, Святослав Князев
Генсек ООН: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо
Медведев объяснил «хаос» в действиях Трампа
Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России»
Коллаж © KM.RU
Украина и Запад согласовали ответ на нарушение возможного перемирия Россией
Избранное
Евгений Лосев «Сны электростатических пауз»
Западный фронт «СанктПитерБлюз»
«Мировой прокуратор разворачивает ситуацию в обратную сторону?»
Fetal Decay «The Last Martyrity»
«Пилот», 12 марта, «Zerkalo» (Тверь)
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна
Дмитрий Ревякин «Стрелы лет»
Сергей Черняховский. Мифологемы «особого пути» для России
Украина: 32 года независимой деградации
Свободный полет feat. Гарри Ананасов «Перегруз»
Ник Рок-н-Ролл «Полночный пастырь»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации