В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов
Власти Саудовской Аравии ввели паспорта для местной популяции верблюдов. О нововведении сообщило министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.
Документ, представленный заместителем министра, призван повысить эффективность отрасли и сформировать единую базу данных. Паспорт будет фиксировать ключевые сведения, такие как информация о самом животном, его породе и владельце.
Особое внимание уделено ветеринарному блоку, включая подробную карту вакцинации и медицинских процедур. Таким образом, система позволит вести полноценную «медкнижку» каждого верблюда, упрощая контроль за распространением инфекций и состоянием поголовья.
Одновременно, систематизируя данные о животных и их хозяевах, нововведение должно облегчить подтверждение права собственности, а также повысить точность селекционной работы, помогая заводчикам эффективнее выстраивать племенные программы.
ну и что такого? Молодцы! Для них верблюд - друг, товарищ и верный помощник.
Уши, ноги и горб.
ослов?
биометрический?
паспорт, потом - иноагент...