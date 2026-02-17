Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

11:03 17.02.2026

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в отель в Женеве перед началом переговоров по Украине, сообщает РИА Новости.

Представители Москвы утром прибыли в Швейцарию на лайнере Ил-96 специального летного отряда "Россия". Перелет из Москвы в Женеву занял около девяти часов. Для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии, пишет "Коммерсант". Также в Женеву прилетел самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Делегации России, Украины и США встретятся 17-18 февраля. Переговоры пройдут в закрытом формате. Москву на них представят более 20 человек. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.

На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.

В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.