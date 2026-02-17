Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в отель в Женеве перед началом переговоров по Украине, сообщает РИА Новости.
Представители Москвы утром прибыли в Швейцарию на лайнере Ил-96 специального летного отряда "Россия". Перелет из Москвы в Женеву занял около девяти часов. Для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии, пишет "Коммерсант". Также в Женеву прилетел самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
Делегации России, Украины и США встретятся 17-18 февраля. Переговоры пройдут в закрытом формате. Москву на них представят более 20 человек. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто мешал оплатить? Где предусмотрительность? Прозорвивость где??
А теперь осталось ворчать, что снова обманули.
Да и не в старлинках дело. Где собственные средства связи??
Наверное сейчас скажут, что Толик Рыжий украл и увез на Запад.
В Кремле заранее предупредили что не следует ждать прорыва на этих переговорах, а сами переговоры закрыты от публики. Если нет положительного результата, то зачем садиться за стол и тем более где от РФ участвуют более 20 "дипломатов" переговорщиков.
Для обмена пленных не нужен такой формат, а все остальное давно уже тупик. Банда Зе и руководство ЕС никогда не согласятся на потерю территорий так как природные ресурсы протектората Юкрейн давно поделены, деньги на поддержку куевских нациков вложены, а Россия от сделки Трампа из 20 пунктов кроме пустых обещаний получает шиш без масла. По уму пора кончать эту сделку, а фактически перемирие, так как она невозможна по краеугольным причинам.
Бесполезная болтовня. Вот что из себя эти переговоры представляют. Буквально вчера была опубликована статья в украинском издании УНИАН под названием "Переговоры в тупике: можно ли сдвинуться с мертвой точки". Вывод в ней сделан о том, что эти переговоры обречены на провал. Из содержания статьи можно сделать вывод о том, что Украина вкупе со своими европейскими кураторами делают ставку на дальнейшее ослабление России. Правда сделан вывод о том, что в числе прочих причин кризис в нашей стране возможен при условии продолжения конфликта с прежней интенсивностью. Это подразумевает, что затягивание конфликта выгодно именно Украине и Европе. Нашим чинушам пора бы делать выводы из этого. А значит, надо вести дело к эскалации конфликта и снятия всякого рода ограничений. В том числе, относительно негласного запрета по нанесению ударов по органам власти в Киеве и на местах. Военные действия кончатся когда на Банковой в ведра станут ходить и свечами помещения освещать.
Да , конструктивные переговоры закончатся совместным фотографированием и подготовкой к четвертому раунду. Нет, без бубна даже дождя не выпросить у небес. Нужен бубен с песнями и плясками на тризне неофашистов и русофобов иначе вместо удачи и счастливой мирной жизни , будет длительный военный конфликт и боль в душе зубная для нас и потомков.
агрессии Украины :))