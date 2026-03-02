Иран отказался от переговоров с США
Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Об этом на своей странице в соцсети Х написал секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани.
Таким образом политик прокомментировал информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Лариджани якобы передал через Оман сигнал Вашингтону о возобновлении дипломатических консультаций, пишет Газета.RU.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Афганистан-не терористическое государство?
Израиль и США - террористические государства, а с террористами переговоры не ведут.
Нетаньяху и Трамп - военные преступники. Это именно они напали на Иран и на персов. И уже не первый раз.
Выше,в одном пункте,был поправлен товарищЧ с голословным утверждением о 10 годах тюрьмы за неквалифицированное ношение хиджаба в Иране. Вы же тут устроили истерику по всему и сразу. Забавно видеть как чел не признаëт свою ложь или досадную ошибку, а продолжает упираЦЦа в своей некомпетЭнции. ЗЫ: мне дела нет до "кактамухохлов" и "кактамуевреев".В своей бы берлоге разобраться. И да, в Чечне сейчас очень спокойно.
А как с ними говорить?! им нужно чтобы вы сдали свои позиции!?! В итоге говорят не делайто и то и то а потом тебязавоюют потому как ты отказался от того и того и того....