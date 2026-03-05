Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский © Official White House Photo by Daniel Torok

Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп изданию Politico.

"Немыслимо, что именно он (Зеленский. — Прим. ред.) является препятствием (для мира на Украине. — Прим. ред.)", — приводит его слова РИА Новости.

Трамп добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом американский президент заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.

С начала года представители России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал его тяжелым, но деловым.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс заявил о своей «исторической оппозиции» президенту России
Трамп заявил о начале США военной операции против Ирана
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД России выступил с заявлением о вооруженной агрессии США и Израиля
Трамп заявил о смерти верховного лидера Ирана Хаменеи
Избранное
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром, 1 ноября, Atmosphere
Круглый Бэнд «Посмотрите… или 4/4 пути»
Черный Кролик, БЕZ Б, Бригадный Подряд «Что будет завтра» (интернет-сингл)
Sadless feat. Наконечный «Кофе» (интернет-сингл)
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных детей снизилось на четверть
«Тараканы!», 14-15 января, «ГлавКлуб»
QUEENtet Сергея Мазаева показал самые надежные скрепы
На вооружение органов военного управления поступят новые кухни-трансформеры АМПП-150
Кошка Сашка «Созвездие Белой Волчицы»
«Интересно, а что будут делать «эффективные менеджеры», если вдруг и Китай по какой-либо причине повернется к нам спиной и покажет фигу?»
Vere Dictum «Новогодняя» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации