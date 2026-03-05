Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине

22:30 5.03.2026

Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп изданию Politico.

"Немыслимо, что именно он (Зеленский. — Прим. ред.) является препятствием (для мира на Украине. — Прим. ред.)", — приводит его слова РИА Новости.

Трамп добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом американский президент заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.

С начала года представители России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал его тяжелым, но деловым.

