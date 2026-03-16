На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы

На Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система, сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba.

"Произошло полное отключение. <...> Начинают применяться протоколы по восстановлению", — цитирует публикацию компании в социальной сети X РИА Новости.

Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Из-за этого в стране периодически проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
 

Комментарии читателей

  1. 17.03.2026, 09:01
    Гость: Вячеслав

    А Вас ну так волнует этот Гондурас, что спать не можете. Других то проблем нет. Получаете 2500$, живёте лучше, чем в Португалии, на пенсию выходите в 60. Ну чем ещё заняться?

  3. 17.03.2026, 08:47
    Гость: Союзник

    Кубинские наемники в ВСУ получают оклад в 5 тыс. долларов, а по возвращении на Кубу бесплатную медицинскую реабилитацию и офицерскую должность в кубинской армии.

  4. 17.03.2026, 07:41
    Гость: это уже было

    Вот и стал Таракан
    победителем,
    И лесов и полей повелителем.
    Покорилися звери усатому.
    (Чтоб ему провалиться,
    проклятому!)
    А он между ними похаживает,
    Золоченое брюхо поглаживает:
    «Принесите-ка мне, звери,
    ваших детушек,
    Я сегодня их за ужином
    скушаю!»

  5. 17.03.2026, 06:58
    Гость: Начались массовые

    Столкновение кубинских негров со своими соплеменниками и с белыми
    В
    Полной темноте

Все комментарии (14)
