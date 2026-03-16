На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы
На Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система, сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba.
"Произошло полное отключение. <...> Начинают применяться протоколы по восстановлению", — цитирует публикацию компании в социальной сети X РИА Новости.
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Из-за этого в стране периодически проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Вас ну так волнует этот Гондурас, что спать не можете. Других то проблем нет. Получаете 2500$, живёте лучше, чем в Португалии, на пенсию выходите в 60. Ну чем ещё заняться?
Прошу прощения, при отсутствии полной поддержки со стороны КНР и России.
Кубинские наемники в ВСУ получают оклад в 5 тыс. долларов, а по возвращении на Кубу бесплатную медицинскую реабилитацию и офицерскую должность в кубинской армии.
