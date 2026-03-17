Трамп предупредил президента Франции о его «скорой отставке»

© Official White House Photo by Daniel Torok

Президент Франции Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, сообщает Газета.Ru со ссылклой на телеканал C-Span.

«Очень скоро он (Макрон. — Ред.) покинет свой пост», — сказал Трамп, комментируя по просьбе журналистов отказ французского лидера от поддержки возможных военных действий Соединенных Штатов в Ормузском проливе.

17 марта Макрон, чей президентский срок истечет только в мае 2027 года, заявил в ходе национального Совета по обороне, что Франция не станет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива.

  1. 18.03.2026, 00:27
    Гость: rick

    "«Очень скоро он (Макрон. — Ред.) покинет свой пост», — сказал Трамп, комментируя по просьбе журналистов отказ французского лидера от поддержки возможных военных действий Соединенных Штатов в Ормузском проливе"
    ---
    Вообще этому товарищу лучше беспокоится, чтобы преждевременно не покинул свой и не приземлился в комнате с окном в клеточку.

  2. 17.03.2026, 23:54
    Гость: коалиция Эпштейна

    Германия: ищем соглашение с Ираном
    .
    - Министр иностранных дел фашистского правительства Германии заявил, что Берлин стремится к переговорам и соглашению с Ираном.

    - Он сказал, что если армия США не в состоянии открыть Ормузский пролив, европейские силы, скорее всего, также не смогут этого сделать.

  3. 17.03.2026, 23:41
    Гость: Ну, Трамп даёт

    Скольких руководителей других государств он "отправил" в отставку? А скольких ещё собрался "отставить"? Поди и сам уже не сможет сосчитать. Налицо полная потеря ориентации в мировом политическом пространстве, помноженная на манию величия.

  4. 17.03.2026, 22:19
    Гость: Ха-ха-ха-ха будем посмотреть

    кого быстрее отставят.
    Позор США, какой президент, такие и людишки. Тьфу.

]]>
