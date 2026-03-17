Трамп предупредил президента Франции о его «скорой отставке»

Президент Франции Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, сообщает Газета.Ru со ссылклой на телеканал C-Span.

«Очень скоро он (Макрон. — Ред.) покинет свой пост», — сказал Трамп, комментируя по просьбе журналистов отказ французского лидера от поддержки возможных военных действий Соединенных Штатов в Ормузском проливе.

17 марта Макрон, чей президентский срок истечет только в мае 2027 года, заявил в ходе национального Совета по обороне, что Франция не станет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива.