Российский танкер «Анатолий Колодкин» с грузом нефти прибыл на Кубу
Российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу, сообщил Минтранс РФ.
«В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас (вероятно, имелся в виду порт Матансас. — Ред.)», — цитирует заявление ведомства «Коммерсант».
При этом из открытых данных MarineTraffic следует, что судну еще предстоит преодолеть около 500 км. Сейчас, по данным сервиса, танкер находится вблизи Пуэрто-Падре, на северо-восточном побережье острова.
«Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Кубу за последние три месяца. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не будет препятствовать поставке российской нефти. По его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию.
Сообщалось, что «Анатолий Колодкин» идет под российским флагом и без военного сопровождения.
Кубинский социализм всё равно не жилец, сколько туда халявной нефти не вези. Зачем длить его агонию? Тем более, России это зачем?
В СМИ первоначально писали о солярке, а Минтранс РФ о сырой нефти.
Сегодня показывали Кубу. Спрашивают у кубинки:
-Сколько на Кубе можно получать урожаев в год
-Три.
-А почему в магазинах нет ничего?
-Никто не хочет работать.
Кроме нефти, надо туда еще много чего везти, читобы кубинский социализм не загнулся. и даром, даром.
Этой нефти хватит на неделю, и платить за неё кубинцы не будут, ибо нечем. Представляете, сколько таких танкеров надо гнать на Кубу на год, бесплатно, нахаляву? Без халявы кубинский социализм существовать не способен, не цвете, а сразу чахнет.
