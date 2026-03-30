Российский танкер «Анатолий Колодкин» с грузом нефти прибыл на Кубу

11:04 30.03.2026

Российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу, сообщил Минтранс РФ.

«В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас (вероятно, имелся в виду порт Матансас. — Ред.)», — цитирует заявление ведомства «Коммерсант».

При этом из открытых данных MarineTraffic следует, что судну еще предстоит преодолеть около 500 км. Сейчас, по данным сервиса, танкер находится вблизи Пуэрто-Падре, на северо-восточном побережье острова.

«Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Кубу за последние три месяца. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не будет препятствовать поставке российской нефти. По его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию.

Сообщалось, что «Анатолий Колодкин» идет под российским флагом и без военного сопровождения.