Конгресс США начал расследование таинственных исчезновений ведущих ученых

10:21 21.04.2026

Комитет Палаты представителей по надзору начал расследование сообщений о таинственных исчезновениях или смертях по меньшей мере 10 ученых и исследователей, работающих в области ядерных или ракетных технологий в США, пишет "Российская газета" со ссылкой на New York Post.

В письме председателя надзорного органа Джеймса Комера говорится, что эти смерти и исчезновения могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности США и американскому персоналу, имеющему доступ к научным секретам.

В запросах в ФБР, министерство энергетики, НАСА и министерство войны содержится требование предоставить информацию об исчезнувшем американском персонале, включая Майкла Дэвида Хикса, который работал в лаборатории реактивного движения НАСА с 1998 по 2022 год. Ученый умер в 2023 году. Однако результаты вскрытия и причина смерти не были обнародованы.

Директор группы обработки материалов лаборатории НАСА Моника Реза пропала без вести в июне 2023 года во время пешего похода, а генерал ВВС в отставке Уильям Нил Маккасланд исчез в феврале этого года из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Йорк, без очков, выписанных по рецепту, телефона и револьвера 38-го калибра. С 2000-х годов они профессионально занимались исследовательской программой ВВС, которая касалась передовых материалов, необходимых для многоразовых космических аппаратов и оружия.

Двое других пропавших без вести или умерших американских сотрудников работали в лаборатории реактивного движения НАСА, еще двое были связаны с Лос-Аламосской национальной лабораторией. В числе пропавших находится также ученый Массачусетского технологического института, изучавший ядерный синтез.

Среди пострадавших числятся исследователь в области фармацевтики и государственный подрядчик, участвовавший в производстве компонентов ядерного оружия на предприятии в США. В последние недели было объявлено о пропаже третьего помощника по административным вопросам в Лас-Аламосе Мелиссы Касиас.

Председатель Комер и конгрессмен-республиканец Эрик Берлисон, который также подписал письма различным ведомствам, призвали агентства предоставить информацию по этому вопросу не позднее 27 апреля.

Президент Дональд Трамп заявил, что предварительная информация была "довольно серьезной". Белый дом сообщил, что были предприняты межведомственные усилия для расследования по делу о пропаже ученых.