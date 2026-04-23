Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива
Власти Ирана впервые получили доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Об этом заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Хаджи Бабаи.
"Первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка", - приводит его слова ТАСС.
Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Вашингтон предупредил, что продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщили, что Иран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления американского президента Дональда Трампа о ситуации в Ормузском проливе как "не заслуживающие доверия".
Израиль пригрозил погрузить Иран в «эпоху тьмы и камня»
Кац: Израиль вернет Иран в эпоху тьмы и камня
Следующие удары Израиля по Ирану в случае одобрения США будут направлены на энергетические и электроэнергетические объекты, что должно вернуть Исламскую Республику в «эпоху тьмы и камня». Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, его слова передает «9-й канал Израиля».
«На этот раз атака будет иной и смертоносной и нанесет разрушительные удары по самым уязвимым местам — в продолжение тех огромных ударов, которые иранский террористический режим получил до сих пор и которые потрясут и разрушат его основы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня.
По данным Tasnim, Иран на протяжении последних двух недель «всегда считал вероятность начала войны высокой» и поэтому «осуществил некоторые военные перемещения и подготовил новый список целей».
