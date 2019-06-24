Лето –лучший выбор для диеты

Жаркие месяцы прекрасное время, чтобы похудеть и удержать вес

Организм человека, как и любого млекопитающего, подвержен сезонным изменениям. Сытной осенью мы накапливаем жирок, зимой изо всех сил бережем «запасы», весной «подъедаем» их и очищаемся от накопленного балласта, а летом выходим на пик формы – это нужно для привлечения партнеров, рождения и выкармливания потомства.

К тому же теплые месяцы благоприятны для физических нагрузок, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, а пляжи и набережные диктуют свои правила – легкая одежда больше к лицу стройным. Хотите похудеть без хлопот?

Прохладная еда

Пища в организме человека подвергается сложным процессам переваривания, воздействию желудочных соков и кишечных бактерий. Растительная клетчатка, как правило, усваивается легче, чем тяжелые животные белки. Великий профессор Мечников считал, что мясная пища вызывает гниение в желудке и толстом кишечнике, и он был не так уж далек от истины. В холодные месяцы ценность животных жиров и калорийность белковой пищи перевешивают потенциальный вред, в жару все процессы происходят быстрее и необходимости в переизбытке «топлива» просто нет. К тому же мясо портится быстрее, чем овощи, и вызывает более опасные отравления. Поэтому лучше отказаться от говядины, баранины и свинины в пользу рыбы и морепродуктов. А если очень хочется мясного – ешьте куриные грудки и индюшачье филе. Такая корректировка диеты автоматически уменьшит калорийность ужинов и обедов.

О том, что сладкое питьё не утоляет жажду в жару, знают все опытные спортсмены. Да, глюкоза придает сил, но после стакана газировки жажда только усиливается, можно незаметно выпить и литр и два. При этом в 100 миллилитрах колы – 42 калории, а заводские соки, в отличие от свежевыжатых домашних, гарантированно содержат сахар. Чтобы не набрать лишнего, летом лучше пить минеральную воду, добавляя туда лимон, лайм, листики мяты, немного смородинового или малинового сока.

Даже «сидя на овощах» можно прибавить к меню не одну сотню не очевидных калорий на соусах, подливах и заправках. Заменяйте майонез и сливочное масло на нежирный йогурт, сливочный сыр на брынзу и фету, фабричный кетчуп на домашние, перетертые с пряностями помидоры, выбирайте сметану 10-15% жирности и растительное масло холодного отжима. Помните, что оливки, орехи, кунжут, авокадо сами по себе содержат жир, диетические салаты с этими продуктами лучше заправлять уксусом или лимонным соком.

Ещё один «похудательный» секрет – на усвоение холодной пищи организм тратит больше энергии, чем на переваривание горячей. В жаркий день борщ или бульон вызовут испарину и жажду, а прохладная окрошка или салат – нет. К тому же насыщение наступит быстрее.

Постный стол

Лето – идеальное время для «разгрузочных» дней. Ещё советские диетологи советовали раз в неделю питаться только яблоками, гречневой кашей или нежирным творогом. Если в этот день вести активный образ жизни, то можно «сбросить» до килограмма лишнего веса. Но «голодные» и фруктово-овощные разгрузки рекомендованы только здоровым людям без проблем с ЖКТ и эндокринными железами, а гречневые и творожные подойдут практически всем.

Вам понадобятся 250 грамм гречневой или рисовой крупы, или 0,5 килограмма нежирного творога, или 1,5 килограмма сырых либо печеных яблок, персиков, моркови, бананов, арбузной мякоти, отварного картофеля в кожуре. Из напитков допустимы травяной чай без меда и сахара, минеральная вода, нежирный кефир, сыворотка. Нельзя солить пищу, добавлять сахар, масло и соусы. Продукт делится на пять одинаковых порций и естся в течение дня, пить при этом можно вволю. Но не следует забывать – если вы почувствовали тошноту, боль в животе, головокружение, сильную слабость, лучше отказаться от «разгрузки» в пользу сбалансированной низкокалорийной диеты.

Чтобы эффективно худеть, разнообразьте летний рацион сезонными овощами и фруктами. Диетологи рекомендуют есть как можно больше зелени – она содержит ценные флавониды. В зеленых бобах много белка, сопоставимого с мясным, но при этом не слишком калорийного. Спаржа – ценнейший продукт для летней диеты, в ней есть белки, необходимые микроэлементы и витамины, совершенно нет жиров и крахмала, она вкусна и хорошо насыщает. Печеная тыква, тушеная цветная капуста, отварная фасоль и брокколи быстро утоляют голод, не отягощая организм лишними калориями. Редис, китайская капуста, салат-латук, огурцы, помидоры полны витаминов и содержат минимум калорий. В грибах много хитина, из-за которого «лесное мясо» переваривается медленно – от шампиньонов с лисичками не полнеют.

С фруктами стоит соблюдать меру – килограмм слив это 420 калорий, персиков – 450, яблок – 470, абрикосов – 500, инжира – 3000. С другой стороны, яблочко или персик помогают перебить аппетит и порадовать организм сладеньким. Для быстрого похудения полезны свежие ананасы и грейпфрутовый сок – в них есть природные жиросжигатели. А чтобы лакомиться, не думая о калориях, подходят бахчевые – калорийность килограмма арбуза всего 250 калорий, а дыни – 350.

Тонкости променада

Солнечным летним утром даже самым тяжелым на подъем людям хочется двигаться. Этим стремлением надо пользоваться – чем больше ходить, бегать, плавать, играть в подвижные игры, тем стройней и здоровее вы будете. Лето – идеальное время для всевозможных физических нагрузок, за которые не надо платить, в отличие от тренажерного зала или бассейна.

Самое простое и эффективное средство – на все лето откажитесь от лифтов, поднимайтесь или хотя бы спускайтесь пешком по лестницам. В офисе можно ходить по коридорам, делать сидячую гимнастику или подать руководству идею спортивных пятиминуток – по мнению медиков, физические упражнения поднимают производительность умственного труда. После рабочего дня старайтесь потратить хотя бы полчасика на прогулку по набережной или парку – это не только укрепляет тело, но и помогает расслабиться, не нести в дом рабочие проблемы и стрессы, которые волей-неволей захочется запить пивом или заесть шоколадкой. В идеале – научитесь ездить на велосипеде и добирайтесь до работы на двух колесах. Час езды на велосипеде сжигает 500 калорий.

Плавание для похудения и поддержания жизненных сил организма рекомендовал ещё Гиппократ. Наверняка в относительной близости от вашего дома есть общественный пляж, где можно и поваляться на солнышке и окунуться в озеро или реку. Полчаса кролем или брассом избавят вас от 400 калорий, а солнце поможет вывести с потом лишнюю жидкость из организма. Но следует соблюдать все правила безопасности – не загорать в полуденное время, не употреблять алкоголь перед купанием, не нырять в незнакомых местах, не забывать мыть руки перед едой и принимать душ после плавания. И ни в коем случае нельзя идти в воду, если вы себя плохо чувствуете, «барахлит» сердце, сильно болит голова, сводит мышцы.

Возьмите за правило не проводить летние выходные дома, сидя в четырех стенах – никакие отпуска в жарких странах не смогут компенсировать хронический недостаток солнца, свежего воздуха и активности. Существует масса видов спорта, которые несложно освоить в условиях мегаполиса – главное подобрать свое хобби. Попробуйте роликовые коньки, скейтборд, освойте самокат для взрослых, в крайнем случае, купите кроссовки на колесиках и почувствуйте себя шаловливым подростком. Замечательный способ худеть с удовольствием – социальные танцы на открытых площадках. Сальса, хастл, танго и джига помогают обрести хорошую осанку, подтянуть живот и сбросить лишний вес, не слишком напрягаясь. Если вас тяготит шумное общество, возьмите несколько уроков верховой езды – это укрепляет спину и ноги, снимает стрессы и нервное напряжение.

Используйте все возможности лета – рыбачьте, ходите за ягодами и грибами, собирайте целебные травы. Посещайте опен-эйры, природные заказники, парки птиц и страусиные фермы. Помогайте друзьям собирать урожай яблок или копать картошку. Чем больше времени вы будете проводить на свежем воздухе, двигаться и наслаждаться жизнью летом, тем лучше станете выглядеть в сентябре. Лишний вес вам тогда не грозит!