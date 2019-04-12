СК предложил ввести альтернативное наказание за врачебные ошибки

11:53

Следственный комитет и Национальная медицинская палата предложили в новой статье УК РФ о врачебных ошибках ввести наказание, альтернативное лишению свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

"В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ", - отметили в СК.

Совместная рабочая группа заявила о необходимости разработки подхода к ответственности медработников за ненадлежащее оказание медицинской помощи, исключающего уголовную ответственность. При этом требования потерпевших должны быть удовлетворены с учетом модели страхования деятельности медработников.

Также, представители НМП считают, что не стоит использовать в расследовании медицинский термин "ятрогения", поскольку он не отражает суть преступлений в сфере здравоохранения. В ходе разработки изменений в УК совместная рабочая группа также рассматривает целесообразность отказа от введения уголовной ответственности за причинение вреда плоду человека.

Ранее участники межведомственной рабочей группы подготовили первоначальные проекты предложений по введению новых статей в УК РФ: 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи") и изложение в новой редакции ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности").