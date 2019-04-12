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СК предложил ввести альтернативное наказание за врачебные ошибки

11:53 12.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Следственный комитет и Национальная медицинская палата предложили в новой статье УК РФ о врачебных ошибках ввести наказание, альтернативное лишению свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

"В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ", - отметили в СК.

Совместная рабочая группа заявила о необходимости разработки подхода к ответственности медработников за ненадлежащее оказание медицинской помощи, исключающего уголовную ответственность. При этом требования потерпевших должны быть удовлетворены с учетом модели страхования деятельности медработников.

Также, представители НМП считают, что не стоит использовать в расследовании медицинский термин "ятрогения", поскольку он не отражает суть преступлений в сфере здравоохранения. В ходе разработки изменений в УК совместная рабочая группа также рассматривает целесообразность отказа от введения уголовной ответственности за причинение вреда плоду человека.

Ранее участники межведомственной рабочей группы подготовили первоначальные проекты предложений по введению новых статей в УК РФ: 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи") и изложение в новой редакции ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности").

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 18:06
Гость: *

Соседняя тема просто в масть! "Не буйство, а агония: медики бросили умирающего в карцер"(с)
Врачебная ашипка, не поняли, что больной задыхается... И что, за это зажать?
12.04.2019, 16:37
Гость: гнус

Самое паскудное,что дипломы покупают не только "судьи" и "сенаторы"с "депутатами",но те, кто лезет "лечить"людей!Клятва Гиппократа уже давно"канула в лету",сегодня "клятва" это "бабло"с пациета ,живым пришедшим к "доктору"!Нужен жесткий и быстро принятый закон,чтобы защитить людей ,отважившихся воспользоватся медуслугами!
12.04.2019, 16:18
Гость: gvozd

тут я полностью согласен с ментами.
сажать врача за НЕумышленное причинение вреда или смерть - это бред.
поясню почему.
ну прежде всего это Удорожает медицинские услуги. в рф из за вывернутой наизнанку системы оплаты нет, врач получает копейки в любом случае, но за рубежом влияние прямое.
в стоимости медуслуг около 50% это страховка врача от профессиональной ошибки. вот и подумайте как много вы хотите платить - как в америке по 100тыс и более за оперцацию?
второе.
наказание врача, это самое простое что может быть.
посудите сами.
с момента поступления в вуз он под микроскопом полиции и регулирующих органов. вся его биография,все его операции, переписка - все под надзором. практически как у зеков.
найти его как два пальца, да он прятаться не будет.
после 15 лет учебы в универе какое вы думаете самое страчное наказание врачу - лишение лицензии.
вся карьера, все 15 лет учебы, вся жизнь в урну - бесполезная трата времени.
ну и наконец то что люди не осознают.
медицина на самом деле 90% времени занимается смертью или состояниями около нее.. тут каждый шаг человеческая жизнь.
а врач сегодня не Сам решает как вас лечить - это делают неведомые бюрократы и политики которые еще и находятся в америке..
вобщем это глупость сажать специалистов за их работу или ошибку.
в данном случае надо использовать другие методы наказания.
а вот таких как чубайс, сердюков или шеварнадзе надо расстреливать.
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