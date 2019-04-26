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Количество детей, рожденных с помощью ЭКО, увеличилось вдвое

10:41 26.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Количество детей, родившихся в Москве в 2018 году в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), увеличилось вдвое по сравнению с показателем 2017 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Благодаря бесплатной процедуре по экстракорпоральному оплодотворению в прошлом году в Москве родились 742 ребенка. Это почти в два раза больше, чем за предыдущий год. В 2017 году процент наступления беременности после ЭКО в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) составил 30%, а в 2018 году удалось добиться повышения показателей до 33,8%, что соответствует мировым стандартам эффективности процедуры", - говорится в сообщении ведомства.

По словам главного акушера-гинеколога Москвы Антона Оленева, доступность и эффективность ЭКО растет. Так в 2015 году экстракорпоральное оплодотворение по ОМС выполняли 15 клиник, а в 2018 - уже 39 медицинских организаций. В 2017 году было проведено 3,6 тыс. бесплатных процедур ЭКО, а в 2018 году - более четырех тысяч.

Отмечается, что в настоящее время в Москве практически любая пара с диагнозом "бесплодие" при отсутствии противопоказаний может пройти ЭКО по ОМС.

Темы: Экстракорпоральное оплодотворение
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 16:13
Гость: Бедному

Будешь жалеть своих детей /или внуков/, у которых будет диагноз "бесплодие". Ни от чего нельзя зарекаться. Так что не зарекайся, что у твоих родных не будет такой проблемы.
26.04.2019, 15:05
Гость: личный опыт

меньше противозачаточных надо пить.
26.04.2019, 15:05
Гость: личный опыт

хорошо еще, что вроде как с пересадкой головы тема затихла.
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