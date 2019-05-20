Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

21:04

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья одобрила законопроект, запрещающий использование устройств, имитирующих табакокурение в общественных местах, и рекомендовала его к принятию столичным парламентом в первом чтении, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комиссии Людмилы Стебенковой.

"Комиссия Московской городской думы рекомендует столичному парламенту принять в первом чтении проект постановления МГД "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - сообщила Стебенкова.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, внесение формулировки "использования устройств, имитирующих курение табака", необходимо для того, чтобы запретить курение в общественных местах вейпов и электронные устройства для нагревания табака, также законопроект подразумевает введение таких же ограничений и на курение кальянов (в том числе электронные).

"Законопроектом предлагается распространить требования, установленные федеральным законом номер 15-ФЗ в отношении табачной продукции, и на устройства, имитирующие курение табака", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметила на заседании Стебенкова, на сегодняшний день вейпы и подобные им устройства, имитирующие курение табака, не могут быть отнесены к предмету регулирования федеральным законом, так как устройства не имеют признаков табакокурения, что в свою очередь не позволяет ввести ограничительные меры.

Помимо этого, данные устройства не могут регулироваться каким-либо федеральным законом. В связи с этим на комиссии было предложено дополнить федеральный закон понятием "устройства имитирующие табакокурение".