Медики дали рекомендации выпускникам перед сдачей ЕГЭ

12:30

Специалисты московского департамента здравоохранения дали рекомендации выпускникам, которым предстоит сдача ЕГЭ.

Как пишет Агентство городских новостей "Москва", что во избежание снижения внимания и работоспособности или аллергических реакций выпускникам не стоит принимать успокоительные, например, валерьянку, чтобы избавиться от тревоги перед экзаменами, так как волнение - это нормальная реакция психики на стресс.

Специалисты добавили, что принимать лекарства, даже такие вроде бы безобидные как валерьянка, без советов с врачом не рекомендуется. "Вы не знаете, как этот препарат подействует на ваш организм, и совершенно не исключена ситуация, что вы настолько успокоитесь, что ваше внимание и работоспособность существенно снизятся или у вас вдруг обнаружится аллергия", - рассказали они.

По их словам, тревога и напряжение - это нормальная реакция психики на стрессовую ситуацию, и не нужно пытаться избавиться от них любой ценой.

«Тревога и напряжение являются нормальными реакциями психики на стрессовую ситуацию, позволяющими активизировать ресурсы организма для ее преодоления. Поэтому важно не пытаться от них избавиться любой ценой. Скорее всего, это не получится, и, более того, сама попытка избавиться от тревоги приведет к ее усилению. И чем больше вы будете пытаться от нее избавиться, тем больше сил и внимания вы будете на это тратить вместо того, чтобы направить их на решение экзаменационных задач», - добавили они.

В качестве альтернативы эксперты порекомендовали освоить заранее немедикаментозные способы регуляции эмоционального состояния, такие как различные дыхательные практики и методы работы с вниманием.

При этом медики рекомендуют не оставлять без внимания такие состояния, как бессоница, панические атаки или депрессию. В случае проявления соответствующих симптомов лучше не стараться справиться с ними самостоятельно, а обратиться за квалифицированной помощью.

Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.