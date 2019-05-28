]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

09:00 28.05.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

Согласно новым правилам, в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник.

В частности, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Если у кого-либо во время диспансеризации будет выявлено хроническое заболевание и такому человеку будет нужен постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение.

Это означает, что такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причем, если такой пациент забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Кроме того, страховые компании теперь будут должны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.
Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного лечения.

Темы: Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Реформа здравоохранения в России, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.05.2019, 15:38
Гость: Евгений В

Люди будьте осторожны!!!
Диспансеризация - на первый взгляд очень хорошее мероприятие для многих стран, но не для современной социально-экономической системе РФ, и реально очень опасное для народа. Эта задумка фармацевтической мафии.
Реальность такова: вредных факторов для жизни населения становится больше с каждым годом, у людей уже не старшего возрасти, а среднего, при обязательной диспансеризации каждый профильный врач, как правило, найдет свою болячку и назначит обязательное лечение, обычно дорогостоящими лекарствами. Аптек сейчас в любом населенных пунктах больше чем бензоколонок, буквально на каждом шагу. Во всех этих назначения профильных врачей в комплексе не один доктор медицинских наук не разберется и в итоге пациент гробит окончательно таким лечением свой организм и быстро уходит в мир иной. Это не мои фантазии, а настоящая реальность.
Вообще то это в основном для крупных городов, где есть достаточно лишних врачей и поликлиник. Эта программа начала действовать в моем Сибирском городе (ЗАТО) уже лет пять, меня тоже пытались заставить, домой звонили много раз, но я когда понял финал процесса, сразу категорически отказался и вообще стараюсь обращаться к врачу только в самом крайнем случае. Так как понимаю опасность современной медицины в РФ. Во времена СССР был внедрен периодический мед. осмотр (1 день: анализы, рентген, окулист, стоматолог, жалобы, терапевт), для детей, студентов и для работающих на производстве. Это было очень эффективно. Санатории.
28.05.2019, 15:07
Гость: *

"Лечить-то всё одно не будут, но бабки за обследование в кассе", специалист пашет, как дизель в Заполярье, без пауз, а очередь болных не двигается - диспансеризация вне очереди, и НИ МАЛЕЙШЕЙ ответственности медучреждения, поскольку нет никакого лечения. Бери в штат понаехалов из СНГ с дипломами из перехода и не парься о последствиях!
28.05.2019, 14:11
Гость: ВВВ

Понятно! Не так быстро дохнем. Хотят понять почему!
Самое интересное, толку от этой диспансеризации для человека НОЛЬ!
Лечить-то всё одно не будут, но бабки за обследование в кассе.
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.