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В России может появиться календать прививок для пожилых людей

11:20 3.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор не исключает создания отдельного календаря прививок для людей старшего возраста. Как сообщает Москва24, об этом заявила глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, данная инициатива выдвигается с целью обеспечить рост средней продолжительности жизни в России. В частности, увеличение жизни до 78 лет к 2024 году является целью национального проекта "Демография", а к 2030 году показатель должен вырасти до 80 лет.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что задача защитить людей от различных инфекционных угроз поставлена перед отечественными учеными и в скором времени будет решена.

На текущий момент календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него внесли вакцинация от кори для граждан до 55 лет.

Ранее стало известно, что в перечень прививок в национальном календаре хотят добавить вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 15:30
Гость: Ну да

"Владимир Владимирович верните смертную казнь ХОТЯ БЫ.."
А для кого он еще должен, по вашему, смертную казнь вернуть? Для тех, кто эти распилы провоцирует или для тех, кто на все эти распилы с пониманием сверху смотрит?
03.07.2019, 14:50
Гость: Онинедебилы?

Ну вот. Наконец-то кардинальное решение пенсионного вопроса, а то все полумеры какие-то. Повышение возраста, баллы, накопительные части...
03.07.2019, 14:41
Гость: личный опыт

ох, ловкие шельмы в нашем правительстве сидят, вот значит как решили от пенсов избавляться.
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