В России может появиться календать прививок для пожилых людей

11:20

Роспотребнадзор не исключает создания отдельного календаря прививок для людей старшего возраста. Как сообщает Москва24, об этом заявила глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, данная инициатива выдвигается с целью обеспечить рост средней продолжительности жизни в России. В частности, увеличение жизни до 78 лет к 2024 году является целью национального проекта "Демография", а к 2030 году показатель должен вырасти до 80 лет.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что задача защитить людей от различных инфекционных угроз поставлена перед отечественными учеными и в скором времени будет решена.

На текущий момент календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него внесли вакцинация от кори для граждан до 55 лет.

Ранее стало известно, что в перечень прививок в национальном календаре хотят добавить вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции.