Иностранные фармкомпании заплатили российским врачам более 3,3 млрд рублей за продвижение своих лекарств

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Российские компании платят врачам не меньше — но они не раскрывают свои данные

В 2017 году 36 иностранных фармкомпаний перечислили в адрес как минимум 41 тыс. специалистов свыше 3,3 млрд руб., подсчитал РБК. При этом детально расписаны выплаты только 8 тыс. врачей — вместе они получили около 545 млн руб.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Российские компании платят врачам не меньше — но они не раскрывают свои данные.

Самой щедрой из опубликовавших отчеты фармкомпаний оказалась французская Ipsen — она перечислила в 2017 году российским врачам более 471 млн руб. Средняя выплата каждому специалисту, тем самым, составила 355 тыс. руб. Наименьшие суммы выплатили британская GSK и американская Celgene: 2,4 и менее 2 млн руб. соответственно. При этом минимальный средний «чек» оказался у венгерской Egis — 23 тыс. руб. при общих выплатах 75,8 млн руб.

Выплаты 1 млн руб. и более получили 25 российских специалистов, причем восемь из них — кардиологи, свидетельствуют расчеты издания. Возглавила получившийся рейтинг врач столичной косметологической клинки Professional Алена Саромыцкая, которой французская Ipsen в прошлом году заплатила (в основном, за оказанные услуги и консультации) почти 3,4 млн руб. Правда, в своем отчете производитель местом работы специалиста, являющегося сертифицированным тренером Ipsen, указал волгоградскую клинику пластической хирургии «Ассоль».

«Я не подсчитывала, сколько в целом получила от этой компании, — заявила Старомыцкая. — Я сотрудничаю с несколькими компаниями, я международный тренер, вхожу в топ-10 и читаю лекции не только в России, но и за рубежом».

Подобное сотрудничество с фармкомпаниями взаимовыгодно, говорит Саромыцкая. По ее словам, в большей степени в нем заинтересованы именно производители лекарств: специалистам, к мнению которых прислушиваются другие врачи, они готовы платить большие гонорары.

Подтвердил факт получения гонораров от Takeda и AstraZeneca и руководитель сосудистого центра столичной городской клинической больницы № 51 Дмитрий Затейщиков. Он занимает в рейтинге второе место с 2 млн руб. вознаграждения. Большая часть этих денег уходит на оплату проживания и перелеты, меньшую составляют непосредственно гонорары за лекции. По словам Затейщикова, как правило, вознаграждение за одну лекцию оставляет около 25 тыс. руб. Доход Затейщикова по основному месту работы за прошлый год — 1,4 млн руб.

«Большинство фармкомпаний приглашают прочитать лекции для саморекламы, но некоторые из них, в том числе Takeda и AstraZeneca, организуют лекции для обучения других врачей, когда я, например, рассказываю о заболевании, при котором применяется лекарство компании», — цитирует Затейщикова «Красная линия».

Выплаты врачам со стороны фармацевтических компаний в России запрещены еще с 2011 года, когда был принят закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», напоминает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, сейчас, чтобы представитель фармкомпании встретился со специалистом, необходим приказ от менеджмента медицинского учреждения. Личные встречи фармпредставителя и врача практически исключены — это всегда проведение круглых столов. Но, признает Мелик-Гусейнов, фармкомпании имеют право взаимодействовать с врачами для подготовки совместных научных работ и исследований.

Фармкомпании отошли от агрессивного маркетинга, который был свойственен рынку в 1990-2000-х годах, считает Давид Мелик-Гусейнов. Сейчас компании, которые производят рецептурные инновационные препараты, переключили свою активность на чиновников, принимающих решения о государственных закупках. Речь идет, например, о затратах на сбор доказательств, которые формируют позицию государственной системы в отношении лекарства — фармакоэкономическое досье на препарат.