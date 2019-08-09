Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России

14:09

Росстат назвал возраст, в котором большинство жительниц России рожают первого ребенка. Как пишет RT со ссылкой на результаты исследования ведомства, большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет.

Второй ребенок, чаще всего появляется около 30 лет, третий - в 31 год, четвертый - в 33 года, пятый и последующие — после 34 лет.

Отмечается, что в последние 15 лет средний возраст деторождения у женщин заметно растет не только в России, но и во всем мире. Эксперты связывают это с изменением образа жизни женщины в современном обществе. В частности, современные женщины откладывают рождение первого ребенка из-за карьеры и образования.

В исследовании Росстата также отмечается, что в России в прошлом году родилось в общей сложности 1,6 миллиона детей.

Ранее сообщалось, что, по данным центра репродукции и генетики «Нова Клиник», россиянки стали тянуть с первой беременностью до 37 лет. В 2013 году средний возраст пациенток, впервые ставших матерями, составлял 34,5 года, а в 2018-м — уже 37 лет. Отмечается, что пик фертильности у женщины наступает в 24 года. К 30 годам способность к деторождению снижается почти в два раза.