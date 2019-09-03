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Сеть «36,6» откроет врачебные кабинеты в своих аптеках

15:05 3.09.2019
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Аптечная сеть «36,6» откроет в своих аптеках врачебные кабинеты, пишет РБК.

По данным издания, на текущий момент планируется открыть три врачебных кабинета, которые будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность. 

«Эти кабинеты позволят пациенту обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь», — сообщил РБК гендиректор сети Владимир Нестеренко. Он подчеркнул, что врач не будет выписывать все затребованные пациентом рецепты, а только те, что посчитает нужным выдать после проведения осмотра.

Прием в терапевтических кабинетах будет платным. Стоимость этой услуги пока не сообщается.

Издание напоминает, что аптеки уже экспериментировали с подобными услугами в начале 2000-х годов. Предполагалось, что она помогает стимулировать продажи лекарств в аптеках.

Сама аптечная сеть «36,6» еще в 2007 году пыталась открывать кабинеты с врачами Европейского медицинского центра (ЕМЦ), который принадлежал ее акционерам. Первый такой кабинет был открыт при аптеке на Кутузовском проекте, прием вели сотрудники ЕМЦ: терапевт, кардиолог и невролог. Услуга была рассчитана на состоятельных клиентов — консультация стоила €80 (или 2,8 тыс руб. по среднегодовому курсу в 2007-м). Но компания не исключала, что в будущем проект перерастет в сеть клиник среднеценового сегмента.

О том, почему проект не получил развития в прежние годы, в аптечной сети «36,6» не рассказали. Компания продала сеть клиник в 2008 году.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Консультации врачей, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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