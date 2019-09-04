В России началось применение новой отечественной вакцины от гриппа

10:26

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом от гриппа групп высокого риска. Как пишет "Интерфакс", к 2023 году министерство планирует окончательно заменить им использующиеся сейчас трехвалентные вакцины.

"Это новая российская вакцина, она уже зарегистрирована и уже в этом году для пациентов из групп самого высокого риска, то есть имеющих риск не просто заболеть гриппом, а заболеть сложной, тяжелой формой гриппа - их уже начинаем прививать этой вакциной",- прокомментировала Скворцова.

По словам Скворцовой, особенность новой вакцины заключается в том, что она содержит не три, а четыре штамма гриппа: два группы A и два штамма B, благодаря чему эта вакцина перекрывает полностью спектр возможностей к сезонным штаммам гриппа.

"Вакцина создаёт высокий иммунитет, при этом не имеет каких-то значимых побочных действий. Поэтому, прежде всего, она предназначена для ослабленных людей, людей с хроническими заболеваниями такими, как сахарный диабет, хронические обструктивные болезни верхних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца, людей с ожирением, потому что, вы знаете, что повышенный вес, когда переходит в стадию ожирения, он приводит к иммуносупрессии - снижению иммунитета", - добавила министр

4 сентября в России дан старт сезонной вакцинации от гриппа.