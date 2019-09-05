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Медведев поручил закупить незарегистрированные в России детские лекарства

17:42 5.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, пишет РИА Новости.

Глава правительства пояснил, что некоторые формы необходимых препаратов — свечи, сиропы, растворы — сегодня производятся только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств", — написал Медведев в фейсбуке.

Распоряжение премьера дает право Московскому эндокринному заводу, который уполномочен ввозить подобные лекарства в Россию, оперативно закупить такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам.

"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным", — заключил премьер.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ее аппарату неоднократно приходилось выступать в защиту матерей, которые заказывали за рубежом незарегистрированные в России лекарства, чтобы помочь своим тяжелобольным детям. Против женщин возбуждались дела по уголовным статьям, которые прекращались только после вмешательства со стороны омбудсмена.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 20:28
Гость: НХ

В списке препаратов, которые собираются покупать, увидел название: фенобарбитал. Это люминал, который, как и другие барбитураты, запрещено использовать, в частности, в странах ЕС, в связи с тем, что к ним возможно привыкание (зависимость), а также другими негативными свойствами.
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