Медведев поручил закупить незарегистрированные в России детские лекарства

17:42

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, пишет РИА Новости.

Глава правительства пояснил, что некоторые формы необходимых препаратов — свечи, сиропы, растворы — сегодня производятся только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств", — написал Медведев в фейсбуке.

Распоряжение премьера дает право Московскому эндокринному заводу, который уполномочен ввозить подобные лекарства в Россию, оперативно закупить такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам.

"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным", — заключил премьер.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ее аппарату неоднократно приходилось выступать в защиту матерей, которые заказывали за рубежом незарегистрированные в России лекарства, чтобы помочь своим тяжелобольным детям. Против женщин возбуждались дела по уголовным статьям, которые прекращались только после вмешательства со стороны омбудсмена.