12:27

Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

По ее словам, в связи с тем, что данный препарат находится в обращении более 20 лет, то препарат пройдет ускоренную регистрацию без повторения клинических исследований.

"Фризиум" — психотропное противосудорожное средство, помогающее облегчить симптомы различных тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии. Препарат на сегодняшний день не зарегистрирован в России, его ввоз ограничен и требует оформления множества документов, при этом аналогов на отечественном рынке нет. По приблизительным оценкам Минздрава, "Фризиум" нужен примерно трем тысячам детей в стране.

В начале сентября правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России медикаментов для детей.

В первую очередь речь идет о диазепаме, фенобарбитале и мидазоламе, которые способны облегчить состояние детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Параллельно решается задача до 2023 года наладить отечественное производство этих препаратов.