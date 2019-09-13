]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Необходимый больным детям "Фризиум" экстренно зарегистрируют в России

12:27 13.09.2019
Материалы по теме:

Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

По ее словам, в связи с тем, что данный препарат находится в обращении более 20 лет, то препарат пройдет ускоренную регистрацию без повторения клинических исследований. 

"Фризиум" — психотропное противосудорожное средство, помогающее облегчить симптомы различных тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии. Препарат на сегодняшний день не зарегистрирован в России, его ввоз ограничен и требует оформления множества документов, при этом аналогов на отечественном рынке нет. По приблизительным оценкам Минздрава, "Фризиум" нужен примерно трем тысячам детей в стране.

В начале сентября правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России медикаментов для детей.

В первую очередь речь идет о диазепаме, фенобарбитале и мидазоламе, которые способны облегчить состояние детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Параллельно решается задача до 2023 года наладить отечественное производство этих препаратов.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Свойства лекарств и особенности их воздействия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.