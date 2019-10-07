Минздрав предупредил о возможном запрете вейпов через 2-3 года

19:03

В течение ближайших двух-трех лет в России могут быть запрещены вейпы. Такое решение будет принято, если подтвердится, что в результате курения умирали люди.

«В отдаленной перспективе — два-три года — возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да», — подтвердил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Алексей Киселев-Романов. Его слова привел «Интерфакс».

Так представитель Минздрава отреагировал на сообщения американских коллег о регистрации десятков смертей из-за курения вейпов. По словам Киселева-Романова, в России так остро, как в США, вопрос пока не ставится.

«Пока есть поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам», — добавил представитель российского Минздрава.

Президент США Дональд Трамп уже ранее заявлял о намерении ограничить продажу вейпов в стране. Глава американского Минздрава Алекс Азар уточнил, что власти уже готовят руководство по ограничению продажи ароматизированной продукции.

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