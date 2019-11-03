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Голикова признала оптимизацию здравоохранения в регионах «неудачной»

17:59 3.11.2019
Татьяна Голикова. Фото с сайта government.ru
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Оптимизация системы здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок.

"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", - сказала вице-премьер.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в том же эфире, что инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела. "Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", - заявила Скворцова.

Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов также принял участие в программе и заявил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии. "Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", - цитирует Силуанова РИА Новости.

31 октября президент Владимир Путин провел в Калининградской области заседание Госсовета, на котором обсуждались проблемы здравоохранения в России. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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04.11.2019, 00:37
Гость: Олег

Этим людям тот же врач Рошаль ещё лет десять тому назад пытался донести, что оптимизация медицины - зло, ведущее к ее уничтожению. Видимо, это сначала недавно дошло до гаранта, а потом по цепочке понимание этого сразу потекло вниз к его подчиненным по вертикали власти. Хроническая некомпетенция тех людей, которые при власти.
03.11.2019, 23:31
Гость: Алексей65

Профанация и некомпетентность очевидны у всех этих деятелей. Устойчивое ощущение, что все эти люди набираются ума за счёт нас, наших лишний. Беда - мозгов никак не наберутся.
03.11.2019, 23:29
Гость: Чавес 10

Признали! А дальше что?
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