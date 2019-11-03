Голикова признала оптимизацию здравоохранения в регионах «неудачной»

17:59

Оптимизация системы здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок.

"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", - сказала вице-премьер.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в том же эфире, что инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела. "Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", - заявила Скворцова.

Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов также принял участие в программе и заявил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии. "Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", - цитирует Силуанова РИА Новости.

31 октября президент Владимир Путин провел в Калининградской области заседание Госсовета, на котором обсуждались проблемы здравоохранения в России. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.