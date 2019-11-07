Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет
Американские ученые впервые за почти 20 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает CNN.
Авторами исследования выступили специалисты из Abbott Laboratories и исследователи из Университета Миссури.
Новый штамм принадлежит к группе вирусов М-вида ВИЧ-1. Как и любой вирус, ВИЧ меняется и мутирует со временем. У ВИЧ существует много разных подтипов и штаммов. И обнаруженный штамм — новый подвид вируса группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году были установлены принципы классификации подтипов.
«Обнаружение нового подтипа является вызовом для разработчиков диагностических тестов. Однако пока нет причин паниковать, этим штаммом заражены очень небольшое количество людей», - заявили исследователи.
Отмечается, чтобы объявить о существовании нового вирусного штамма, ученые должны обнаружить как минимум три не связанных с собой случаев заражения.