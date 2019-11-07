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Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет

11:08 7.11.2019
Фото с сайта drugtargetreview.com
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Американские ученые впервые за почти 20 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает CNN.

Авторами исследования выступили специалисты из Abbott Laboratories и исследователи из Университета Миссури.

Новый штамм принадлежит к группе вирусов М-вида ВИЧ-1. Как и любой вирус, ВИЧ меняется и мутирует со временем. У ВИЧ существует много разных подтипов и штаммов. И обнаруженный штамм — новый подвид вируса группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году были установлены принципы классификации подтипов.

«Обнаружение нового подтипа является вызовом для разработчиков диагностических тестов. Однако пока нет причин паниковать, этим штаммом заражены очень небольшое количество людей», - заявили исследователи.

Отмечается, чтобы объявить о существовании нового вирусного штамма, ученые должны обнаружить как минимум три не связанных с собой случаев заражения. 

Темы: Научные исследования и открытия в мире, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.11.2019, 12:31
Гость: пенсионер

Если перевести все на русский язык, то новость будет звучать так:
"Пентагон разработал новый штамм вируса ВИЧ и провел с ним эксперименты на людях в Африке."
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