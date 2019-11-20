Диастема между зубами: причины, последствия, эффективные методы лечения

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Диастема относится к одной из самых неоднозначных стоматологических патологий

Аномальная щель между передними зубами провоцирует ряд проблем с соседними зубами, изменяя их расположение в ротовой полости. Именно поэтому, важно своевременно обратить внимание на диастему между зубами и вылечить ее с помощью современных стоматологических методов.

Причины появления диастемы между зубами

В большинстве случаев, диастема в Люми-Дент диагностируется у пациентов по следующим причинам:

- наследственный фактор;

- несвоевременная смена зубов;

- патологии развития передних зубов;

- нарушение прикуса;

- наличие вредных привычек (щелканье семечек, обгрызание ручек и др.).

Известно, что у каждого пятого человека имеется щель между передними зубами (от нескольких миллиметров до 1 см), которая на первый взгляд, не мешает им жить. Однако, со временем, у пациента наблюдаются нарушения дикции, которая не поддается корректировке логопедическими методами.

В зубную щель часто попадают остатки пищи, а кроме этого, большое расстояние между передними зубами может провоцировать смещение соседних зубов с последующим искривлением прикуса.

Современное лечение диастемы

Перед тем, как стоматолог назначает лечение диастемы, важно определить, к какому виду относится патология:

- ложному;

- истинному.

Ложная диастема формируется в детском возрасте, когда у ребенка все зубы еще молочные. В таком случае, торопиться с решением вопроса не стоит, нужно подождать до подросткового периода.

Истинная диастема – это патология, которая появляется в возрасте 10-13 лет. В этом случае, устранение щели между передними зубами возможно только при участии грамотного специалиста.

Сегодня в стоматологии используется несколько методов устранения диастемы:

* Ортопедический – ношение виниров, сливающихся с цветом зубной эмали;

* Ортодонтический – длительное ношение брекетов;

* Хирургический – подрезание подгубной уздечки;

* Терапевтический – наращивание соматологического материала с целью устранения щели.

Часто, чтобы убрать щель между передними зубами, врачи используются комбинацию нескольких методов, к примеру: хирургического и ортодонтического.

Результаты лечения

Щель между передними зубами относится к стоматологическим патологиям, которые хорошо поддаются корректировке, при условии своевременного обращения к специалистам.

Лечение диастемы, обычно, занимается несколько месяцев, если речь идет о радикальном решении вопроса. При выборе терапевтического метода лечения, щель исчезает уже после первой процедуры, в процессе которой специалист наращивает материал и заполняет пропуск между передними зубами.

Врачи клиники Люми-Дент используют самые современные диагностические и лечебные методы для максимально быстрого достижения желаемого результата. Стоимость лечения озвучивается пациенту на первичном приеме, после диагностического осмотра стоматологом.

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На основе материалов сайта: https://www.lumident.kiev.ua/schel-mezhdu-zubami