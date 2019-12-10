Достижения нобелевских лауреатов в области онкологии

19:47

Несмотря на огромный прогресс в сфере медицины за последние десятилетия, проблемы онкологии стоят все еще остро

Большая часть пациентов, столкнувшись с диагнозом «опухоль» стараются пройти новое лечение рака за границей, ищут самую прогрессивную клинику и светил современной медицины.

Возможно, именно в связи с такой актуальностью за последние два года Нобелевские премии были вручены именно за достижения, прямо или косвенно затрагивающие лечение онкологических заболеваний. Достижения этих нобелевских лауреатов буквально с момента огласки результатов внедряются в протоколы лечения престижных мировых медицинских центров, занимающихся исследованиями и лечением рака.

Нобелевская премия 2018 год. Новое лекарство от рака

Премия 2018 года была дана Джеймсу Эллисону из США и Тасуку Хондзе из Японии за открытие препаратов от некоторых типов рака. Они представляют собой ингибиторы особых контрольных точек. Новые лекарственные средства стали основой для таргетной терапии.

Было установлено, что раковые клетки некоторых видов опухолей обладают особыми белками, способными делать рак невидимым для собственного иммунитета человека. Эти белки были названы контрольными точками. Подобные структуры есть и на иммунных Т-клетках человека. Изобретенные препараты для таргетной терапии либо устраняют белки на клетках иммунной системы, блокирующие иммунную реакцию, либо блокируют белки на раковой клетке, «ослепляющие» иммунитет. Хорошие результаты были показаны при лечении рака легких и меланомы, считающиеся традиционно трудно излечимыми.

Новые препараты доступны во многих передовых мировых клиниках, в том числе и в Израиле. За последний год были показаны очень хорошие результаты лечения новым лекарством уже не в качестве эксперимента, а в качестве рутинной терапии.

Нобелевская премия за достижения медицины в 2019 году

Премия, врученная в 2019 году, также была связана с онкологией. Ее дали двум американцам Уильяму Кейлину, Грегу Семезе, и британцу Питеру Рэтклиффу.

Грег Семеза и Питер Рэтклифф одновременно, но независимо друг от друга изучали механизмы того, как клетки различных тканей в организме реагируют на гипоксию – понижение концентрации кислорода в крови. Понижение уровня кислорода в крови приводит к запуску синтеза гормона эритропоэтина. Этот гормон, вырабатываемый в почках, активирует рост числа эритроцитов. Эритроциты содержат гемоглобин, который связывает кислород. Увеличение количества эритроцитов, способно компенсировать частично недостаток кислорода.

Ученые обнаружили специфический участок ДНК – ген, который отвечает за выработку эритропоэтина.

Другой лауреат этой премии занимался изучением болезни Гиппеля-Ландау. Это наследственное генетическое заболевание, при котором возникает мутация гена-супрессора (угнетателя) опухолевого роста. При таком заболевании у больного наблюдается сочетание гемангиобластомы мозжечка с ангиомами спинного мозга и врожденными почечными и печеночными кистами. У 25 % этих больных в последствии развивается также почечная карцинома.

Уильям Кейлин обнаружил, что в раковых клетках при болезни Гиппеля-Ландау помимо мутаций гена –супрессора часто повышена экспрессия генов, связанных с гипоксией. Благодаря новым данным об этом заболевании Грегу Семезе и Питеру Рэтклиффу удалось обнаружить детали возникновения реакции организма в ответ на гипоксию.

Тот факт, что эритропоэтин вырабатывается в ответ на недостаток кислорода, был известен уже давно, но не было известно очень много ее звеней в цепи реакций, приводящих в результате к выработке этого гормона. Теперь ученые смогли ответить на такие вопросы как «как клеткам становится известно, что возникла гипоксия?», «какие посредники в этом участвуют?». Оказывается, в организме присутствует особый белковый комплекс HIF— hypoxia-inducible factor, который связывается с ДНК клетки, после чего происходит экспрессия соответствующих генов, а затем начинается активный синтез эриропоэтина в почках. Экспрессия генов, которые ответственны за синтез эритропоэтина происходит во всех тканях, а не только в почках, которые его вырабатывают.

Когда в тканях, крови присутствует достаточное количество кислорода, белковый комплекс HIF не активен и разрушается внутри клетки. Комплекс связывается со стрессовым белком – убиквинтином, становится помеченным так называемой «убиквитиновой меткой». Нейтрализация происходит при участии протеасом (клеточные органеллы, за открытие которых также была присуждена Нобелевская премия в 2004 году). Протеасома уничтожает белки с «убиквинтиновой меткой».

Уильям Кейлин выяснил, что при болезни Гиппеля-Ландау происходит мутация в гене VHL, Этот ген кодирует блок VHL, который находится в составе протеасомы и принимает участие в создании «убиквинтиновой метки». Следовательно, если убиквинтирования не происходит, белковый комплекс HIF не расщепляется и организму подается ложный сигнал о том, что присутствует гипоксическое состояние.

Данное исследование очень перспективно для лечения многих болезней. Например, при заболеваниях почек наблюдается анемия, поскольку вырабатывается недостаточное количество эритропоэтина.

Часть опухолей вырабатывают избыточное количество белков, соответствующих гипоксическому состоянию, что приводит к чрезмерной васкуляризации (прорастанию сосудами) опухоли. Прорастание сосудами чревато осложнениями при проведении хирургических вмешательств и увеличивают вероятность метастазирования. Данное исследование может послужить мощным толчком к разработке более новых лекарств либо послужит основой для новых испытаний.

Различные направления таргетной терапии, в том числе те, методы, за разработку которых была дана Нобелевская премия еще в прошлом году, уже с успехом внедряется в Израиле. Возможно, в ближайшее время в Израильских клиниках можно будет воспользоваться достижениями нобелевских лауреатов 2019 года. Одним из преимуществ клиник этой страны является то, что новые методы адаптируются с учетом материального фактора, лечение за рубежом доступно большинству пациентов.