В Москве появится гостиница для онкобольных детей из регионов

08:55

В Москве планируют открыть социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, приезжающих на лечение из регионов. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, власти столицы передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе Москвы. Именно там будет организована социальная гостиница для детей с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Москву на лечение.

Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, здания переданы фонду в безвозмездное пользование на 10 лет. Фонду передали здания, расположенные на улице Нагорной, доме 22, корпусе 1, и доме 22, корпусе 1, строении 1. Их площадь составляет 3,6 и 3 тысячи квадратных метров соответственно.

Сама инициатива открытия гостиницы принадлежит фонду, власти города ее поддержали и оперативно рассмотрели.

"Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения", – прокомментировала данное решение Ракова.

Отмечается, что в среднем ребенок, получивший направление на лечение в столицу, проводит в онкологической больнице около 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев проходит процедуры в клинике. На этот период семье и понадобится помощь с размещением. В ближайшем будущем данный вопрос будет решен.