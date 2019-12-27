Обзор имплантов Nobel Biocare

21:06

Какую продукцию может предложить американская компания?

Основные сведения

Nobel Biocare - это первая компания, которая начала производить дентальные имплантаты, а также индивидуальные ортопедические конструкции. Изготовление осуществляется по компьютерной технологии CAD/CAM.

Кроме того, данная компания внедрила специальные шаблоны, которые помогают в проведении имплантации, она разработала метод 3D-планирования операций. Современные импланты Nobel Biocare отличаются высочайшим качеством. Производитель начал свою деятельность в 1952 году, после того как была открыта остеоинтеграция. Ее суть заключается в сращивании костной ткани с металлом (в данном случае соединительная прослойка не образуется).

Почему вам следует выбрать имплант от этой компании?

Nobel Biocare предлагает широкий выбор вариантов, соответствующих самым высоким эстетическим и функциональным требованиям. Их производство осуществляется из биосовместимых материалов: диоксида циркония или классического титана. На данных изделиях фиксируются отдельные коронки. Можно использовать мосты с цементным или винтовым креплением.

Какими особенностями обладают имплантаты компании?

- Они имеют специальную пористую поверхность TiUnite, у которой нет аналогов в мире. Ее структура практически полностью идентична с дентином корня зуба. Из-за этого показатель приживаемости у таких изделий максимально высокий. Сама компания заявляет о 99,3%.

- Имплантаты имеют коническую форму. Она позволяет свести травматизм к минимуму. Каждая система проходит долгое исследование и множество проверок. Только после этого компания представляет коммерческий продукт.

- Изделия можно устанавливать даже пациентам с атрофией челюстных костей. При этом, операция по наращиванию костной ткани не требуется.

- Вам нужно поменять зуб? В таком случае следует выбрать продукцию Nobel Biocare. У каждого выпускаемого имплантата есть свой уникальный номер. Это гарантия подлинности изделия.

Какую продукцию может предложить американская компания?

У нее имеются:

- классические конструкции, которые можно использовать для имплантации в 2 этапа;

- особо тонкие имплантаты, которые подойдут пациентам с проблемной костной тканью;

- миниатюрные изделия, предназначенные для проведения операции в экспресс-режиме;

- модели для вживления сразу же после удаления зуба.

Если вам потребовалась установка одного из перечисленных имплантатов, то обращайтесь только в проверенные клиники. Для работы с изделиями требуется опыт и специализированные знания.

Кроме того, производитель разделил всю свою продукцию по линейкам. К примеру, в Nobel Active входят только имплантаты конусообразной формы. Их можно использовать при любом количестве костной ткани. Возможна установка по технологии All-on-4.

Линейка Nobel Speedy примечательна тем, что все изделия имеют глубокую резьбу и поверхность TiUnite на шейке. Данные имплантаты можно использовать при срочной компрессии. При этом, количество костной ткани у пациента не имеет никакого значения.

Вас наверняка интересует цена на продукцию Nobel Biocare. Да, ее продукция не отличается дешевизной. Заказывая установку имплантатов компании под ключ, вы делаете выгодную инвестицию в свое здоровье. Эти изделия прослужат вам всю жизнь. Более подробную информацию можно уточнить в клинике имплантологии и эстетической стоматологии Доктора Шматова.

