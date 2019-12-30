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Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян

20:27 30.12.2019
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
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Продолжительность жизни россиян за первые десять месяцев 2019 года выросла на полгода по сравнению с 2018 годом, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на телеканале "Россия 24". По ее словам, этот показатель еще может вырасти, когда будут подведены итоги всего этого года.

"По итогам года главное, чего удалось достичь,— это существенно удлинить продолжительность жизни россиян. По данным первых десять месяцев, пока мы имеем предварительные данные, это 73,4 года, это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тыс.",— сказала Скворцова.

По ее словам, также удалось достичь минимальных показателей младенческой, детской смертности и смертности от туберкулеза.

В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года, достигнув своего исторического максимума, пишет "Коммерсант".

На прошлой неделе Росстат опубликовал демографический прогноз, рассчитанный до 2035 года. Низкий вариант прогноза предполагает, что за 16 лет численность населения снизится со 146 млн до 134,2 млн человек. Согласно среднему прогнозу, население сократится до 142,9 млн, согласно высокому — увеличится до 150,1 млн.

 

Темы: Качество и продолжительность жизни населения в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 00:43
Гость: Алекс Дорф

Вот же нечисть. Уверен, что заявление Скворцовой об "увеличении продолжительности жизни россиян" на полгода никак не учитывает рост смертности россиян. Как пить дать, рассчитывают продолжительность жизни только живых россиян и не учитывают в расчетах возраст умерших и рост смертности. А ведь убыль россиян в 2019 выше чем в каждом году на протяжении 10 лет предшествующих 2019 году.
Когда в России останутся в живых тольео Путин, Мендель и Скворцова в возрасте от 90 лет, то у этой курицы хватит ума отрапортовать, что "продолжительность жизни россиян" возросла многократно и РФ по уровню жизни опередила все страны и цивилизации мира.
31.12.2019, 00:06
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Пора менять, бо краёв во вранье не видит. Не по Сеньке шапку главного трепла одела. Вангую слетит эта скворцова.
30.12.2019, 23:42
Гость: Удивительная статистика

Число бедных увеличилось. А вместе с тем и продолжительность жизни. Вот юмористы. Чего только не наплетут народу. Т.е. чем беднее тем дольше живешь.
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