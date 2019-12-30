Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян

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Продолжительность жизни россиян за первые десять месяцев 2019 года выросла на полгода по сравнению с 2018 годом, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на телеканале "Россия 24". По ее словам, этот показатель еще может вырасти, когда будут подведены итоги всего этого года.

"По итогам года главное, чего удалось достичь,— это существенно удлинить продолжительность жизни россиян. По данным первых десять месяцев, пока мы имеем предварительные данные, это 73,4 года, это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тыс.",— сказала Скворцова.

По ее словам, также удалось достичь минимальных показателей младенческой, детской смертности и смертности от туберкулеза.

В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года, достигнув своего исторического максимума, пишет "Коммерсант".

На прошлой неделе Росстат опубликовал демографический прогноз, рассчитанный до 2035 года. Низкий вариант прогноза предполагает, что за 16 лет численность населения снизится со 146 млн до 134,2 млн человек. Согласно среднему прогнозу, население сократится до 142,9 млн, согласно высокому — увеличится до 150,1 млн.